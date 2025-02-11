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В Самаре пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен»
В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой
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В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой

11 февраля 2025 09:43
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В «ЗИМ Галерее» откроется персональная выставка Дарьи Емельяновой

15 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится открытие персональной выставки Rosa ambrosa (18+) Дарьи Емельяновой.

Дарья Емельянова родилась в Тольятти, окончила Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина и Санкт-Петербургскую академию художеств имени И.Е. Репина. Принимала участие в таких знаковых проектах современного искусства в Самаре, как «Течения. Самарский авангард 1962—2012» в Музее имени П.В. Алабина и Ширяевская биеннале современного искусства, в выставках в Самарском художественном музее, Музее модерна, галерее «Виктория» и других институциях.

В 2022 году художница стала резидентом московского фонда «Сфера» и мастерских Музея современного искусства «Гараж», имела успех на ярмарках Blazar и Cosmoscow. В 2023-м журнал «Афиша» назвал Емельянову в числе 10 художников, за которыми стоит следить.

Работы Дарьи Емельяновой хранятся в собраниях известных российских коллекционеров и культурных институций. 

— Одна из миссий «ЗИМ Галереи» — познакомить город с известными самарскими художниками, которые состоялись и прославились за пределами Самары, попали в собрания известных российских коллекционеров и лидеров мнений, имеют успех на российских и международных выставках и ярмарках. И это большая удача и честь для нас открывать цикл таких событий именно персональной выставкой Дарьи Емельяновой. — рассказала коммерческий директор проекта «ЗИМ Галерея» Мария Иванова.

В живописи Дарьи Емельяновой поверхность холста перестает быть просто фоном для изображения — это чувствительное, многослойное тело, в котором пульсирует память. Здесь нет границы между видимым и скрытым. Под многочисленными слоями краски просвечивают образы – как забытые сны, которые возвращаются, стоит только закрыть глаза.

Работы Емельяновой — это всегда история о ней самой и о другом, который присутствует, но ускользает. Память не как застывший факт, а как зыбкий, изменчивый ландшафт: грезы, тени воспоминаний, полутона чувств. Каждый слой краски — это не просто живописный жест, а попытка вспомнить, удержать то, что ускользает. Зияния, просвечивания, рваные края силуэтов становятся метафорами утрат и встреч, следами внутренних диалогов.

Вместо модернистского коллажа с его жестким монтажом и разрывом контекстов, Емельянова работает со «слоем» как с памятью. Слой не скрывает, а позволяет другому присутствовать — пусть и на границе видимости. Это память, которая не архивирована, не зафиксирована, а продолжает жить, дышать и меняться.

Ее живопись — не просто изображения. Это пространства, где встречаются личное и универсальное, интимное и случайное. Образы людей, растений, фрагменты пейзажей — словно кадры из чужой или своей жизни, которые не требуют точности, потому что важнее — чувство. Изображения не утверждают и не диктуют, они колеблются между появлением и исчезновением, между «было» и «возможно было». Линии силуэтов, зияния в слоях, просвечивания краски — все это следы памяти, которые не стремятся к цельности, но живут в своей фрагментарности. Архивные и цифровые источники создают эффект визуальной полифонии, где каждое «здесь» неотделимо от «там», а каждое «сейчас» несет в себе отзвук «тогда».

В этом живописном пространстве зритель становится не просто наблюдателем, но соучастником — его взгляд дорисовывает недостающее, заполняет пустоты, создает новые связи. Так картина превращается в диалог, где личные воспоминания художницы резонируют с памятью каждого, кто смотрит.

 

Открытие: 15 февраля в 16.00

Теги: Мероприятия

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