В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»

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18 октября (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Куратор проекта, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 19 октября, в 11.00 в «Заварке» пройдет мастер-класс (6+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес».

На занятии дети смогут создать свой макет деревянного домика. Вдохновением послужит графика Вагана Каркарьяна, копии которой представлены на выставке к 90-летию выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника. Результатом мастер-класса получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре нашего города.

Вход на мероприятие – 400 рублей.