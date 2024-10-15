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В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
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В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»

15 октября 2024 09:25
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В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»

18 октября (пятница) в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Куратор проекта, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

              В субботу, 19 октября, в 11.00 в «Заварке» пройдет мастер-класс (6+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес».
На занятии дети смогут создать свой макет деревянного домика. Вдохновением послужит графика Вагана Каркарьяна, копии которой представлены на выставке к 90-летию выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника. Результатом мастер-класса получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре нашего города.
Вход на мероприятие – 400 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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