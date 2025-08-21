В выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка «Летние сезоны»

163

22 августа в 18.00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников России будет открыта выставка «Летние сезоны». 16+



Экспозиция объединила плоды вдохновенного летнего труда 55 творцов. Выставка, включившая более 130 работ - это яркий калейдоскоп впечатлений, собранных нашими мастерами в самых разных уголках России. Крымские пейзажи, залитые южным солнцем, астраханские просторы, овеянные ветрами каспийских степей, поэтичные тропинки Абрамцево и Тархан, легендарные берега Ширяево, тихие тропы Рождествено, живописные окрестности Подгор и Винновки - вот лишь малая часть тех мест, куда стремится творческая душа художника в поисках новых тем, интересных сюжетов и ярких впечатлений.



И, конечно, сердце самарских художников неизменно принадлежит родному городу и величественной матушке-Волге. Их стать и лиричность нашли самое искреннее и любовное воплощение на холстах участников выставки.



«Летние сезоны» - это путешествие по лету глазами художников и возможность увидеть, как преломляется красота мира через призму их таланта и чувств.

Фото: минкульт СО