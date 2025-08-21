Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка «Летние сезоны»

21 августа 2025 11:40
163
«Летние сезоны» - это путешествие по лету глазами художников и возможность увидеть, как преломляется красота мира через призму их таланта и чувств.

22 августа в 18.00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников России будет открыта выставка «Летние сезоны». 16+

Экспозиция объединила плоды вдохновенного летнего труда 55 творцов. Выставка, включившая более 130 работ - это яркий калейдоскоп впечатлений, собранных нашими мастерами в самых разных уголках России. Крымские пейзажи, залитые южным солнцем, астраханские просторы, овеянные ветрами каспийских степей, поэтичные тропинки Абрамцево и Тархан, легендарные берега Ширяево, тихие тропы Рождествено, живописные окрестности Подгор и Винновки - вот лишь малая часть тех мест, куда стремится творческая душа художника в поисках новых тем, интересных сюжетов и ярких впечатлений.

И, конечно, сердце самарских художников неизменно принадлежит родному городу и величественной матушке-Волге. Их стать и лиричность нашли самое искреннее и любовное воплощение на холстах участников выставки.

«Летние сезоны» - это путешествие по лету глазами художников и возможность увидеть, как преломляется красота мира через призму их таланта и чувств.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

