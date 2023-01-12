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В  ЦРК «Художественный» состоится открытие историко-документальной выставки «Волшебный мир кино»

12 января 2023 16:46
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В экспозиции представлено более 150 документов, фотографий, газетных материалов из фондов федеральных и областных архивов.

В День Самарской губернии 13 января, в 14.00, в Арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится открытие историко-документальной выставки «Волшебный мир кино». Проект является продолжением цикла историко-документальных выставок по истории губернии, подготовленных государственными архивами Самарской области. Новая выставка приурочена к 125-летию показа первого киносеанса в Самаре.

В экспозиции представлено более 150 документов, фотографий, газетных материалов из фондов федеральных и областных архивов (Российский государственный архив литературы и искусства, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский областной государственный архив социально-политической истории), Архива внешней политики Российской Федерации, музея Э.А. Рязанова. Документы выставки отражают историю возникновения и развития кинематографа в Самаре и регионе в период конца XIX – XX века. Самые ранние экспонаты, представленные на выставке, относятся ко времени становления в Самаре дореволюционной киноиндустрии – документы о появлении в городе биоскопов, кинотеатров, электро-театров, кинематографических прокатных контор. В Самарской городской управе рассматривались прошения о демонстрации кино в населенных пунктах губернии, утверждались проекты зданий, где проходили первые в городе киносеансы, правила по устройству и содержанию театров кинематографов и др. Перематывая кинопленку вперед, экспозиция продолжается историей советского кино через деятельность киностудии Самарского областного отделения «Пролетарское кино», Средневолжского отделения Всероссийского акционерного общества «Совкино», а также крупного промышленного предприятия «Кинап», где в 1930-е годы осваивалась новая продукция - киноаппаратура, не производившаяся ранее в СССР.

Особое внимание в экспозиции уделено деятельности одной из ведущих киностудий страны – Куйбышевской студии кинохроники, ставшей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. базой Центральной студии кинохроники, где обрабатывались и монтировались материалы фронтовых кинооператоров. Широкий комплекс документов освещает историю съемок ряда эпизодов для художественной картины «Тимур и его команда», проходивших в 1940 году в дачной местности г. Куйбышева. Вниманию посетителей предлагаются материалы о работе над сценарием и созданием первого многосерийного художественного фильма Куйбышевской студии телевидения «Тревожные ночи в Самаре». Отдельный тематический раздел выставки посвящен известным людям, жизнь и деятельность которых были тесно связаны с Самарой: Георгий Ратов, Николай Симонов, Григорий Шпигель, Ольга Остроумова, Эльдар Рязанов.

На выставку приглашаются все желающие. В программе открытия мероприятия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке. Вход бесплатный. Время работы выставки: 13 января – 13 февраля 2023 года. 

 

Фото:  пресс-служба ЦРК «Художественный»

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