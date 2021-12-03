В ЦРК "Художественный" артисту Олегу Белову вручат медаль УПЧ в РФ "Спешите делать добро"

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5 декабря в 18.00 в ЦРК "Художественный" состоится показ документального фильма «Домовой» о заслуженном артисте России Олеге Белове и вручение артисту медали Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации "Спешите делать добро" за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, большой вклад в дело защиты прав и свобод одной из самых уязвимых категорий граждан, а также многолетнюю подвижническую деятельность.



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, рекомендовала провести церемонию награждения медалью непосредственно в регионах.



В 2021 году этой высокой федеральной награды впервые удостоен житель Самарской области.



В регионе живет и работает истинно народный артист, общественный деятель Олег Белов, любимец самарской (и не только) публики на протяжении десятилетий. В последние несколько лет, сам после пережитого инсульта, он стал известен еще и как режиссёр театральной студии «Счастливый случай» при реабилитационном отделении ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница».



Искренняя помощь людям, умение услышать тех, кто нуждается в поддержке и сделать для них все возможное - по силам, от сердца и от души - отличает настоящего человека.



Также на площадке ЦРК "Художественный" пройдёт кинопоказ нового документального фильма «Домовой» (режиссер А. Долганов), посвященного заслуженному артисту России, народному артисту Самарской области.



В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова и министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.