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В центре Москвы открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону

9 сентября 2022 16:24
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На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги артиста. Среди них была и вдова Кобзона — Нелли.

В Москве открыли 9 сентября памятник народному артисту СССР, советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону в преддверии 85-летия со дня его рождения, пишут "Известия".

Памятник был установлен в Оружейном переулке.

По периметру сквера у памятника вмонтировано 14 каменных плит с названиями знаменитых песен Кобзона. На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги артиста. Среди них была и вдова Кобзона — Нелли.

«Это первый музыкальный памятник в Москве. Все желающие смогут отсканировать специальный QR-код и послушать песни Иосифа Давыдовича», — цитирует агентство городских новостей «Москва» Нелли Кобзон.

На церемонии открытия памятника присутствовал также руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил большую значимость личности Кобзона.

«Не так много мест в центре Москвы, вокруг которого был бы такой простор и широта. Вот для такого масштаба личности именно такой памятник и должен быть. Чтобы он стоял на хорошем, широком и просторном месте, чтобы его было видно издалека, и чтобы та широта души, это пространство вокруг этого памятника подчеркивало эти качества Иосифа Давыдовича», — отметил он.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года.

 

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Теги: Мероприятия

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