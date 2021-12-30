В Тольятти закупили более четырех тысяч книг для библиотек 

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В Тольятти на закупку новых книг для библиотек выделили почти два млн рублей. На эти деньги по национальному проекту «Культура» в Автограде закупили более четырех тысяч экземпляров книжной литературы. Новая партия пополнила фонды 28 учреждений муниципальной сети «Библиотеки Тольятти».

Профиль поступивших книг — самый разный, их перечень формировался исходя из потребностей библиотек.

Кроме художественной, отраслевой, детской и краеведческой литературы, поступили книги лауреатов различных литературных премий, а также посвященные психологии, семейным проблемам, воспитанию, организации досуга, личностному росту, дизайну.

Эти книги для читателей будут доступны с января будущего года.

Фото: минкульт СО