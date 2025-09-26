В Тольяттинской филармонии выступит эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя

120

2 октября на сцене Тольяттинской государственной филармонии выступит эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии г. Мариуполь. 6+



Проходит концерт в рамках масштабной программы Министерства культуры РФ по реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ.



Музыканты представят программу «Попурри из Донбасса» — яркий калейдоскоп узнаваемых мелодий, поданных в свежей аранжировке.



Эстрадно-симфонический оркестр — самый молодой профессиональный коллектив Донецкой филармонии. Он был создан в 2022 году по инициативе Министерства культуры ДНР, собрав 33 музыканта из Мариуполя, преданных городу. Несмотря на испытания и бытовые трудности, коллектив создает свои программы как настоящие послания веры в лучшее будущее Донбасса. Возглавил оркестр опытный музыкант и вдохновитель — Василий Шакула, чьи аранжировки стали визитной карточкой ансамбля.



В своей концертной программе оркестр мастерски стирает границы между эпохами и жанрами. Публику ждет увлекательное путешествие от классики до рока, от военных маршей до современных хитов, объединенных звучанием инструментов симфонического оркестра.



В программе – современные хиты – мощный «Палладио» Карла Дженкинса и легендарная «Группа крови» Виктора Цоя, обретшая новое оркестровое звучание, а также версия популярного произведения А. Вивальди «Шторм». Будет интересно послушать военную лирику и, конечно, торжественное «Прощание славянки», а также авторские сочинения – например, лирический «Мариупольский вальс» В. Смирнова. Центральное место в программе занимает «Парафраз на темы песен о Донбассе» — авторская подборка и аранжировка Василия Шакулы, которая расскажет историю героического региона. В концерте принимают участие певцы-солисты Инна Домникова, Константин Шатохин и Екатерина Гладышева.

Фото: минкульт СО