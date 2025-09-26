В Тольяттинской филармонии выступит эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольяттинской филармонии выступит эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя

26 сентября 2025 14:43
120
Музыканты представят программу «Попурри из Донбасса» — яркий калейдоскоп узнаваемых мелодий, поданных в свежей аранжировке.

2 октября на сцене Тольяттинской государственной филармонии выступит эстрадно-симфонический оркестр Донецкой государственной академической филармонии г. Мариуполь.  6+

Проходит концерт в рамках масштабной программы Министерства культуры РФ по реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ.

Музыканты представят программу «Попурри из Донбасса» — яркий калейдоскоп узнаваемых мелодий, поданных в свежей аранжировке.

Эстрадно-симфонический оркестр — самый молодой профессиональный коллектив Донецкой филармонии. Он был создан в 2022 году по инициативе Министерства культуры ДНР, собрав 33 музыканта из Мариуполя, преданных городу. Несмотря на испытания и бытовые трудности, коллектив создает свои программы как настоящие послания веры в лучшее будущее Донбасса. Возглавил оркестр опытный музыкант и вдохновитель — Василий Шакула, чьи аранжировки стали визитной карточкой ансамбля.

В своей концертной программе оркестр мастерски стирает границы между эпохами и жанрами. Публику ждет увлекательное путешествие от классики до рока, от военных маршей до современных хитов, объединенных звучанием инструментов симфонического оркестра.

В программе – современные хиты – мощный «Палладио» Карла Дженкинса и легендарная «Группа крови» Виктора Цоя, обретшая новое оркестровое звучание, а также версия популярного произведения А. Вивальди «Шторм». Будет интересно послушать военную лирику и, конечно, торжественное «Прощание славянки», а также авторские сочинения – например, лирический «Мариупольский вальс» В. Смирнова. Центральное место в программе занимает «Парафраз на темы песен о Донбассе» — авторская подборка и аранжировка Василия Шакулы, которая расскажет историю героического региона. В концерте принимают участие певцы-солисты Инна Домникова, Константин Шатохин и Екатерина Гладышева.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
26 сентября 2025, 15:29
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны. Здравоохранение
74
В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел.
26 сентября 2025, 14:32
Тольяттинские  полицейские вернули 85-летней  женщине  10 кг денег, похищенных мошенниками
В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел. Закон
108
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.
25 сентября 2025, 18:32
Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания. Общество
325
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
208
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
230
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
990
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
377
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
330
Весь список