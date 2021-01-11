В Тольяттинской филармонии пройдет первый Крещенский фестиваль

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С 15 по 30 января 2021 г. в камерном зале Тольяттинской филармонии пройдет первый Крещенский фестиваль. В его афише шесть разножанровых концертов — инструментально-вокальная музыка, сольные и ансамблевые выступления молодых музыкантов и солистов филармонии, поэзия и духовная музыка. Идея проводить фестиваль появилась после проведенного в филармонии капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура». На месте кино-концертного зала, располагавшегося в Доме культуры завода «Куйбышевазот» (так изначально называлось здание, в котором сейчас располагается Тольяттинская филармония) был обустроен камерный зал на 120 мест.

Для новых задач в зале была сооружена сцена, устроены гримерка и техническое помещение для хранения рояля. Ремонт осуществлялся с учетом современных технических требований, и главное внимание уделялось акустике. Стены и потолок зала обшиты звукопоглощающими панелями, а на стене со стороны сцены установлены, наоборот, деревянные, отталкивающие звук, панели. Во время презентации новой концертной площадки директор Филармонии Лидия Семенова объявила, что с 2021 года в камерном зале будет проходить Крещенский фестиваль камерной музыки, приуроченный и к православному празднику, и ко дню открытия зала.

Через концерты Крещенского фестиваля филармония будет знакомить тольяттинцев с историей становления ансамблевого музицирования, с огромным пластом вокальной и инструментальной камерной музыки, написанной для разных составов, и с тольяттинскими музыкантами – еще обучающимися в музыкальных учебных заведениях и уже работающими в оркестрах Тольяттинской филармонии и других музыкальных коллективах страны.

– Камерные концерты предполагают более дружескую атмосферу, доверительную, искреннюю интонацию общения между музыкантами и слушателями. Надеемся, такой формат позволит тольяттинцам лучше познакомиться с нашими музыкантами и огромным наследием мировой камерной музыки, – говорит директор филармонии Лидия Семенова, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО