В Тольяттинской филармонии отметят 15-летие Русского оркестра

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22 Июня в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт к 15-летию Русского оркестра.

В программе – классика, народная музыка, эстрада, авторские сочинения. С каждым произведением связана какая-то история. В музыкальных номерах коллектив расскажет о себе, своих возможностях, представит инструменты и своих друзей.

С оркестром выступит 16-летняя Милана Матвеева. Впервые она играла с Русским оркестром несколько лет назад в проекте «Ступени мастерства». Сейчас Милана творчески выросла настолько, что на конкурсах занимает только призовые места, а на Дельфийских играх 2022 стала обладательницей золотой медали. Милана будет солировать в Концерте для домры с оркестром Георгия Шендерева. О творчестве Шендерева сами музыканты говорят, что он «чувствовал душу инструментов».

Русский оркестр исполнит несколько пьес самарского композитора, музыканта Александра Владимировича Большакова. В Самарском музыкальном училище он был педагогом по дирижированию у Василия Кормишина. Оркестр исполнит пьесу Большакова «Я люблю тебя, Россия» – драматичное, интересно развивающееся повествование. В его же шуточной пьесе «Когда святые маршируют» на тему американской народной песни услышим соло на жалейке. Сам Александр Владимирович сыграет на гармошке песню Блантера «Катюша».

На баяне сыграет тольяттинский композитор и аранжировщик, сделавший много инструментовок для Русского оркестра, Владимир Четвертаков.

Вместе с ансамблем «Лукоморье» из Ульяновска Русский оркестр исполнит шоро Tico-Tico и пьесы в стиле кроссовер.

Еще одни гость вечера – Владимир Колосов. Когда Владимир Аркадьевич возглавлял департамент культуры Тольятти, он подписывал документы о создании Русского оркестра. Колосов, музыкант-народник, споет собственную песню «Душа, баяна!».

Будут петь и солисты оркестра – Александра Одинцова и Роман Аббасов.

Прозвучит соло на гуслях – солистка Русского оркестра Екатерина Лунькова сыграет фантазии на темы старинных вальсов. Павел Дудин и Михаил Паршин представят балалайку, исполнив «Русские напевы» Николая Ризоля.

Билет на концерт можно приобрести по Пушкинской карте, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО