В Тольятти свои двери открыла ещё одна модельная библиотека, на этот раз – в микрорайоне Шлюзовой

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Приоритетным направлением работы станет развитие культуры добрососедства, пропаганда умного досуга. В библиотеке будут проходить встречи клуба городских путешественников «Городист», занятия в мастерской «Семейная история» и клубе творческого чтения «Сказки нашего края», мастер-классы в студии «РукоДЕЛЬНО!», встречи с серебряными волонтёрами «Бабушкины сказки» и «Наука для внука».



В фонд Библиотеки добрососедства поступила современная детская художественная литература, познавательные издания, фольклорные произведения, интерактивные книги.



«Наши модельные библиотеки, пожалуй, самое востребованное направление работы в рамках нацпроекта «Культура». Здесь есть очень тесное взаимодействие между профессионалами библиотечного дела и местного сообщества, и этот проект тому доказательство. Очень важно, чтобы в обновлённое пространство приходили семьи с детьми и находили здесь общение, получали новую информацию и занимались творчеством», - поделилась на открытии библиотеки врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.



Пространства разделены на функциональные зоны, где занятие по душе найдут посетители разного возраста. Библиотека станет более открытой для читателей с особыми потребностями: для детей раннего возраста – установлен игровой подиум, для грудных детей – приобретены специальные столы для пеленания и кормления; для слабослышащих и слабовидящих людей – индукционная система и видеоувеличитель.



К концу этого года в Самарской области работать будут уже 37 модельных библиотек. Масштабную модернизацию учреждений по всей стране начали в 2019-м. В ближайшие 5 лет Правительство региона рассчитывает открыть ещё не меньше 25 библиотек нового поколения.

Фото: Минкульт Самарской области