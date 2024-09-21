Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти свои двери открыла ещё одна модельная библиотека, на этот раз – в микрорайоне Шлюзовой
В Тольятти свои двери открыла ещё одна модельная библиотека, на этот раз – в микрорайоне Шлюзовой
Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян
Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
В Самаре ночью тушили сильный пожар в мебельном цехе
В Самаре ночью тушили сильный пожар в мебельном цехе
В Самаре пройдет корпоративный турнир по регби
В Самаре пройдет корпоративный турнир по регби
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
Сотрудники ОВД Самарского региона участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кросс
Сотрудники ОВД Самарского региона участвовали в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу
В Ставропольском районе пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 1,8 млн
В Ставропольском районе пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 1,8 млн
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Музей Рязанова и «Заварка» примут участие в проекте «Алабинъ ФЕСТ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти свои двери открыла ещё одна модельная библиотека, на этот раз – в микрорайоне Шлюзовой

21 сентября 2024 14:10
52
В Тольятти свои двери открыла ещё одна модельная библиотека, на этот раз – в микрорайоне Шлюзовой

Приоритетным направлением работы станет развитие культуры добрососедства, пропаганда умного досуга. В библиотеке будут проходить встречи клуба городских путешественников «Городист», занятия в мастерской «Семейная история» и клубе творческого чтения «Сказки нашего края», мастер-классы в студии «РукоДЕЛЬНО!», встречи с серебряными волонтёрами «Бабушкины сказки» и «Наука для внука».

В фонд Библиотеки добрососедства поступила современная детская художественная литература, познавательные издания, фольклорные произведения, интерактивные книги.

«Наши модельные библиотеки, пожалуй, самое востребованное направление работы в рамках нацпроекта «Культура». Здесь есть очень тесное взаимодействие между профессионалами библиотечного дела и местного сообщества, и этот проект тому доказательство. Очень важно, чтобы в обновлённое пространство приходили семьи с детьми и находили здесь общение, получали новую информацию и занимались творчеством», - поделилась на открытии библиотеки врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Пространства разделены на функциональные зоны, где занятие по душе найдут посетители разного возраста. Библиотека станет более открытой для читателей с особыми потребностями: для детей раннего возраста – установлен игровой подиум, для грудных детей – приобретены специальные столы для пеленания и кормления; для слабослышащих и слабовидящих людей – индукционная система и видеоувеличитель.

К концу этого года в Самарской области работать будут уже 37 модельных библиотек. Масштабную модернизацию учреждений по всей стране начали в 2019-м. В ближайшие 5 лет Правительство региона рассчитывает открыть ещё не меньше 25 библиотек нового поколения.

Фото: Минкульт Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
112
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
163
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
642
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
481
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
3100
Весь список