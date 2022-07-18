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В Тольятти состоялся XV Фестиваль искусств “Тремоло”. Четыре вечера – четыре истории об искусстве. Они прозвучали настолько ярко, что и зрители, и организаторы оказались не готовы проститься с фестивалем. И вот теперь готовится пятый, заключительный, концерт юбилейного сезона “Тремоло”.

28 АВГУСТА состоится заключительный концерт юбилейного сезона – “ТРЕМОЛО: ПРОВОЖАЯ ЛЕТО”.

Провожая лето, хочется вспомнить всё его тепло и повторить лучшие моменты. А потому программа, которую подготовили организаторы, вобрала в себя всё лучшее от минувшего фестиваля: свободу джаза, очарование классики, лирику кино и страсть танго.

Волшебная музыка великих композиторов – Моцарта, Баха, Чайковского, Грига, Сибелиуса, Штрауса, Роты, Андерсона, Пьяццоллы – прозвучит на сцене “Тремоло” в исполнении Камерного оркестра Ульяновского государственного академического симфонического оркестра “Губернаторский” под управлением блестящего дирижёра, лауреата Национальной театральной премии “Золотая маска” Андрея Данилова!

Концерт состоится, как обычно, на летней веранде ресторана “Амбар” (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68). Формат концерта снова предполагает камерность: всего 250 мест, без рядов в зрительном зале, только уют ресторанных столиков.

Билеты на заключительный концерт уже есть на сайте volgaclassic.ru. Причём первые сто из них автоматически пройдут со скидкой 50%.

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