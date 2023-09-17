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17 сентября в Тольятти в рамках гастрольного тура выступает Донецкий симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева – "Оркестр непокоренных".
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В Тольятти прошла пресс-конференция "Оркестра непокоренных"

17 сентября 2023 18:46
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17 сентября в Тольятти в рамках гастрольного тура выступает Донецкий симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева – "Оркестр непокоренных".

В воскресенье, 17 сентября, в Тольятти в рамках гастрольного тура по городам России выступает Донецкий симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева – "Оркестр непокоренных" (12+). В Самаре выступление состоится в понедельник, 18 сентября, пишет СОВА.

Самарская область стала единственным регионом в России, где музыкальный коллектив выступит сразу в двух городах. Честь быть первооткрывателем выпала Автограду – выступление коллектива состоится сегодня, 17 сентября, в Тольяттинской государственной филармонии. В понедельник, 18 сентября, концерт пройдет в филармонии областной столицы.

Генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий отметил: этот год для артистов особенный, ведь оркестр отмечает свой 90-летний юбилей.

- Этот гастрольный тур - наша мечта, потому что на протяжении уже достаточно длительного времени коллектив не имеет возможности выступать на своей родной сцене и принимать своих родных слушателей. В этом концертном сезоне оркестр отмечает свое 90-летие. И, конечно, мы хотели, чтобы артисты отметили эту знаковую дату со зрителями. Огромная честь для нас, что этими зрителями станут жители разных регионов Российской Федерации.

Солистка оркестра - украинская и американская классическая пианистка Валентина Лисица с 2019 года живет и работает в России. Она рассказала, что сотрудничает с коллективом более восьми лет. Их совместная работа уже давно переросла в крепкую дружбу, в семью.

- Мы вместе мечтали о том, что такие гастроли действительно совершатся. А героический Донбасс, он действительно занимает уникальное место в культурной жизни, потому что мы боремся в том числе и за культуру. Ее пытаются уничтожить, ее пытаются отобрать у наших юных поколений, пытаются заставить нас забыть ее, отказаться от нее. Донбасс всей своей жизнью в эти восемь лет, да и ранее, показывал, насколько важна культура. Под бомбами, под обстрелами, под угрозами жизни люди выстраивались в очереди не насытить свои желудки, а в филармонию, в оперный театр, в драматический. Это показывало и России, и всему миру, насколько важна культура. И за нее действительно стоит бороться.

Концерты оркестра в Самарской области проходят при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта в рамках гастрольного тура Донецкого академического симфонического оркестра и IV Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем".

 

 Фото: СОВА

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