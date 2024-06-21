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В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»

21 июня 2024 10:46
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В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»

20 июля на родине автомобильного бренда «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретро-фестиваль. Всего на один день пространство Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова станет порталом в 70-80-е годы прошлого века и переместит гостей туда, где творили романтики, сбывались самые смелые мечты, строился новый город счастливых людей и катили по широким проспектам первые автомобили, произведённые на конвейере волжского автогиганта.

Организаторы масштабного события — Правительства Самарской области, администрация городского округа Тольятти,  Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова и клуб «LADA History». Фестиваль реализуется в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”.  Стратегический партнер - банк ВТБ.

Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60». Его участниками станут автомобили старше 30 лет (до 1994 года выпуска), а также представляющие историческую ценность. Ретроводам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Соревноваться участники ретроралли будут в двух зачетах: «Мастер» (опытные участники) и «Любитель» (начинающие). Ожидается более 150 участников на ретроавтомобилях не только из Тольятти, но и из других городов России.

Параллельно с ретроралли на территории Паркового комплекса с 10.00 будет проходить фестивальная программа. Организаторы постарались сделать её такой, чтобы у посетителей возникало ощущение, что они листают семейный альбом: вот родители — молодые и влюбленные на фоне нового города, там улыбающаяся бабушка и гордый дедушка за рулём своей первой машины, а здесь маленький ты — в смешной панамке. Искать знакомые образы, вытаскивать светлые ностальгические воспоминания и подбирать ассоциации берётся целая команда профессионалов, которые будут строить фестивальное пространство с большим вниманием к деталям и с учётом последних тенденций.

Центральную аллею займет ретропикник, где разместятся тольяттинские рестораторы с меню и оформлением блюд в стиле 70-х годов с обширной программой мастер-классов. Для самых маленьких гостей фестиваля на протяжении дня будет работать площадка с играми, способными объединять поколения: вышибалы, «резиночка», классики, «пять камушков» и многие другие. Для молодежи в отдалённой части будет работать «пятак», где модные диджеи стильно замиксуют треки прошлого. Там же выступит команда автокаскадеров «Тольятти-трюк» на автомобилях LADA. Возле озера будет воссоздан типичный палаточный городок «Грушинки» 80-х с неизменным гитарным сопровождением. В прохладе центрального фестивального шатра на протяжении дня будет идти цикл лекций, посвященных истории Тольятти, его становлению, планам и идеям создания на Волге «города будущего». В вечернее время инициативу перехватит главная сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, хедлайнер - ВИА «Волга-Волга». Фестивальное пространство будет заполнено невероятным количеством фотозон для больших и маленьких посетителей, которые позволят не просто сделать незабываемые снимки с этого грандиозного события, но и воссоздадут атмосферу молодого, строящегося и полного надежд Тольятти!

В течение дня от железнодорожного вокзала «Тольятти» и АВТОВАЗа, где в этот день будет проходить День открытых дверей, запустят автобусы, которые доставят посетителей до фестивального пространства. Вход на все события ретро-фестиваля «Жигули» — свободный.

Все новости о фестивале в сообществе в ВК: https://vk.com/retrofestzhiguli 

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Теги: Мероприятия

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