Главные новости:
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»

19 сентября 2025 13:59
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»

21 сентября 2024 года на набережной Автозаводского района Тольятти состоится областной Фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка». Гостей праздника ждет полное погружение в богатейшую русскую культуру, которая на протяжении многих веков объединяет народы России.

Мероприятие станет ярким событием в культурной жизни региона. Организаторами фестиваля выступили Благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина и администрация городского округа Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил приветственный адрес участникам фестиваля.  «В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. «Русская березка»  настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России», - отметил губернатор.

На фестивале оживут образы русской истории и зазвучат мелодии народной души. Гости смогут окунуться в традиции и духовно-нравственные ценности, почувствовать их глубину, красоту и мудрость. Особое внимание будет уделено темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Через тематические программы и интерактивные площадки будут транслироваться идеалы патриотизма, любви к Отчеству и готовности служить ему – те нравственные ориентиры, что всегда были присущи русскому народу.

Символ праздника – «Русская берёзка» – олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа во все времена.

Программа фестиваля насыщенна и разнообразна:

  • Красочное открытие с тематическим прологом от нескольких танцевальных коллективов.

  • Концертная площадка с участием творческих коллективов и участников специальной военной операции.

  • Детская площадка с русскими народными сказками и играми.

  • Интерактивный лекторий «17 традиционных духовно-нравственных ценностей».

  • Ярмарка мастеров народного творчества с мастер-классами по плетению, ткачеству, лепке из глины и резьбе по дереву.

  • Спортивные соревнования и традиционные русские игры.

  • Площадка гостеприимства «Рады гостям, как добрым вестям» с угощениями.

  • Танцевальный показ с мастер-классами и русским переплясом.

  • Фотозоны для создания памятных снимков.

Завершится праздник масштабным хороводом со зрителями и зажигательным совместным исполнением номера «Калинка-Малинка» с участием национальных ансамблей, который подарит гостям яркие эмоции и заряд позитивной энергии.

0+

Теги: Мероприятия

