В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»

21 сентября 2024 года на набережной Автозаводского района Тольятти состоится областной Фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка». Гостей праздника ждет полное погружение в богатейшую русскую культуру, которая на протяжении многих веков объединяет народы России.

Мероприятие станет ярким событием в культурной жизни региона. Организаторами фестиваля выступили Благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина и администрация городского округа Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил приветственный адрес участникам фестиваля. «В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. «Русская березка» – настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России», - отметил губернатор.

На фестивале оживут образы русской истории и зазвучат мелодии народной души. Гости смогут окунуться в традиции и духовно-нравственные ценности, почувствовать их глубину, красоту и мудрость. Особое внимание будет уделено темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Через тематические программы и интерактивные площадки будут транслироваться идеалы патриотизма, любви к Отчеству и готовности служить ему – те нравственные ориентиры, что всегда были присущи русскому народу.

Символ праздника – «Русская берёзка» – олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа во все времена.

Программа фестиваля насыщенна и разнообразна:

Красочное открытие с тематическим прологом от нескольких танцевальных коллективов.

Концертная площадка с участием творческих коллективов и участников специальной военной операции.

Детская площадка с русскими народными сказками и играми.

Интерактивный лекторий «17 традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ярмарка мастеров народного творчества с мастер-классами по плетению, ткачеству, лепке из глины и резьбе по дереву.

Спортивные соревнования и традиционные русские игры.

Площадка гостеприимства «Рады гостям, как добрым вестям» с угощениями.

Танцевальный показ с мастер-классами и русским переплясом.

Фотозоны для создания памятных снимков.

Завершится праздник масштабным хороводом со зрителями и зажигательным совместным исполнением номера «Калинка-Малинка» с участием национальных ансамблей, который подарит гостям яркие эмоции и заряд позитивной энергии.

0+