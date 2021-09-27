В Тольятти отметят Международный день музыки 

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Поддерживая праздник, чтимый во всем мире, Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова и мировая звезда скрипичной музыки Никита Борисоглебский готовят концерт.

В его программу вошли шедевры русской музыки: одно из популярнейших сочинений двадцатого века – Концерт №2 для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева и всеми любимая Пятая симфония Чайковского.

– Никита Борисоглебский сегодня – звезда номер один в скрипичной музыке. Для меня большое событие – выступить с такого уровня музыкантом. Я с нетерпением жду этот концерт, – признается дирижер Игорь Мокеров. – Такая яркая, праздничная программа, которую мы готовим, очень подходит для того, чтобы отметить Международный день музыки и открыть сезон коллективу-юбиляру – симфоническому оркестру, в этом году ему исполняется 30 лет, – считает дирижер.

Концерт пройдет 1 октября в филармонии. Начало в 19.00. 6+

Фото: pixabay