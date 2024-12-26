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В Тольятти определили победителей премии имени К.П. Головкина - 2024

26 декабря 2024 13:54
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В Тольятти определили победителей премии имени К.П. Головкина - 2024

В Тольяттинской филармонии наградили победителей конкурса в сферах изобразительного искусства и дизайна.
Все три призовых места в номинации "Традиционное изобразительное искусство" получили тольяттинские художники. Третьей стала работа "Лето в старом городе" Дмитрия Анчукова. Второе место досталось "Пасхальному чаепитию" Юлии Масловой. Первое занял Евгений Уткин с картиной "Сестры".

В категории "Современное изобразительное искусство" третье место занял самарский стрит-арт-художник Антон Валиев с работой "Все мое родное". Эмальер Дина Богусонова получила второй приз за триптих "Свитки. Письма земли. Двое - начало". Первым стал фотограф Андрей Карпов за инсталляцию "Великое детство" на улице Пионерской в Самаре.

В номинации "Дизайн" два приза получили тольяттинцы. Архитекторы Иван Кузнецов и Мария Степанова стали третьими за "Дизайн-код туристского центра Автозаводского района". Светлана Сапрыкина заняла первое место за интерьер таунхауса. Вторую строчку в списке победителей занял "Космодом" Антона Ракова из Самары.

Третье место в категории "Кураторство. Лучшие выставочные проекты" досталось сокуратору выставки "Бывшие" в Музее модерна Леониду Копылову. Вторую награду получила искусствовед Татьяна Петрова за проект "Человек света. К 180-летию В. Д. Поленова" в Самарском художественном музее. Первой в списке лауреатов стала тольяттинская команда в составе Миланы Возиловой, Татьяны Минсафиной, Анны Иванушкиной, Екатерины Сидоровой и Татьяны Чириковой. Их проект "Советская кухня" был частью экспозиции музея фабрики-кухни.

Среди студенческих работ лучшими назвали картину "Новогодние сны" самарской художницы Алены Кулаковой (категория "Изобразительное искусство") и разработанный Юлией Васюковой проект ребрендинга паркового комплекса имени Сахарова в Тольятти.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила значимость события: «Ежегодный конкурс позволяет выявить и оценить профессиональным сообществом работы в области изобразительного искусства, кураторских проектов и дизайна.
Для каждого участника это возможность продемонстрировать свои творческие амбиции и свои потенциал широкой аудитории. Возможно, для кого то, из молодых авторов, конкурс послужит стартовой площадкой для будущей успешной карьеры».

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