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24 сентября в 18.00 в театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля по рассказам Ивана Бунина «Темные аллеи».

Иван Алексеевич Бунин считал сборник рассказов «Темные аллеи» своим лучшим произведением. Режиссер Анатолий Праудин и артисты СамАрта в премьерном спектакле развеивают сложившийся миф о том, что «Темные аллеи» Бунина – цикл рассказов о любви. Мрачные и жестокие аллеи человеческой души – эту тему исследует постановочная группа.

Сюжет всех выбранных рассказов строится вокруг встречи мужчины и женщины. В этой главной теме концентрируются размышления писателя-эмигранта и авторов спектакля о том, почему мир пришел к катастрофе («Темные аллеи» Бунин писал в 1937-1945 годах).

В спектакле заняты ведущие артисты театра Сергей Захаров, Павел Маркелов, Татьяна Михайлова, Игорь Рудаков, Дмитрий Добряков, Марина Кирилина, Вероника Львова, Алексей Елхимов, молодые актеры Ярослав Тимофеев, Анастасия Оболдина, Сергей Бережной, Елена Голикова, Валерия Павлюк.

Фото: минкульт СО