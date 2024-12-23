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В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»
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В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»

23 декабря 2024 17:47
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Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева.

В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»

Дата: 23.12.2024 15:16

 

22 декабря в городском театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три сестры». В постановке задействовано 15 артистов, а также художники оформители, художники по костюмам, ассистент режиссера по пластике и другие.

«Поздравляю с премьерой спектакля поклонников великого искусства театра и творчества Антона Павловича Чехова. Особые слова благодарности – нашим дорогим артистам и всем труженикам сцены, которые подготовили спектакль и щедро делятся со зрителями частичками своей души. Желаю спектаклю полных залов благодарных зрителей», - поздравил с премьерой коллектив театра «Самарская площадь» Иван Носков. 
 
Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра, Заслуженного работника культуры РФ Евгения Дробышева. От имени и.о. главы Самары коллективу театра и имениннику были вручены цветы и подарок. 
 
«Три сестры» - четвертый спектакль по произведениям Чехова в репертуаре нашего театра. 18 лет на сцене идёт «Чайка», 9 лет – «Вишневый сад». В октябре этого года публике представили постановку «Нежные чувства» из рассказа «Водевиль». На этих спектаклях всегда аншлаги, они востребованы у зрителей. Народная любовь к произведениям русского писателя стала одной из причин, по которой мы вновь решили обратиться к Чехову», - пояснил Евгений Дробышев.  
 
По замыслу автора три молодые прекрасные женщины, дочери генерала, переехали из Москвы в уральскую провинцию. Через десять лет умирает их отец, и сестрам не на что уехать назад – в столицу. Как-то мириться с этой жизнью сестрам помогают образованные офицеры. Вся история – это поиски счастья, которое всё время ускользает, как и символ счастья – Москва. «Счастье урывочками» - девиз жизни главных героинь.
  
После спектакля актеры театра «Самарская площадь» поздравили юбиляра шуточным представлением. Капустники также показали самарский академический театр драмы, театр для всей семьи «Витражи», театр кукол «Лукоморье».

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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