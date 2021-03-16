В театре «Колесо» состоится первая в новом году премьера – спектакль «Ночь святого Валентина»

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19 марта в 19.00 в драматическом театре «Колесо» состоится первая в новом году премьера – спектакль по пьесе современного драматурга Александра Марданя «Ночь святого Валентина» в постановке главного режиссера театра Сергея Мезенцева

Пьеса в формате читки была представлена в рамках проекта «Читки на задворках». Материал вызвал бурные обсуждения среди зрителей, и постановочная группа продолжила работу над спектаклем.

Может показаться, что за названием скрывается милая и сентиментальная история о любви, но это не совсем так. Сюжет развернется в мире полном детективных загадок и почти необъяснимых мистических происшествий.

Действие несколько раз совершит резкий поворот, до последнего оставляя зрителя в неведении.

Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Пономарев, декорации создал главный художник театра Сергей Дулесов, над костюмами работала Наталья Степанова.

В пьесе драматург предлагает на выбор два разных финала, творческая группа назвала их мужским и женским. Постановщики спектакля решили не делать выбор финала, а предоставить его зрителям. Поэтому спектакль удивит зрителей не только перипетиями сюжета, но и даст возможность влиять на финал. Перед спектаклем каждому зрителю будет предложено пройти психологический тест, по результатам которого определится финал постановки, передает пресс-служба театра.