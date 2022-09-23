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В театре «Колесо» открыт 35-ый, юбилейный сезон

23 сентября 2022 15:08
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Впереди – премьеры, спектакли, бенефисы, встречи со зрителями…

На торжественном открытии 35-го сезона коллектив театра и публику приветствовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и руководитель Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти Марина Козлова.

В память об основателе и первом художественном руководителе театра «Колесо», народном артисте России, Лауреате Государственной премии России Глебе Борисовиче Дроздове на его мемориальное место в первом ряду партера были возложены цветы.

Затаив дыхание, зрительный зал следил за развитием сюжетных линий премьеры исторической драмы «Татищев. Сказание о звере мамонте». Впервые в истории мирового театра главным героем спектакля стал выдающийся государственный деятель петровской эпохи, основатель Орска, Оренбурга, Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге, первый историк государства российского Василий Татищев. На Калиновом мосту, там, где жизнь встречается со смертью, Василий Татищев вернулся к самому себе, вновь окунулся в политическое  противостояние России и Западной Европы, в интриги при дворе императрицы Анны Иоанновны, в мистицизм и, конечно, в любовь, загадочную, безграничную, вечную. По окончании прошедшего с большим успехом  премьерного спектакля на сцену вышла вся труппа театра «Колесо». Публике были представлены принятые в театр накануне сезона артисты.

В рамках торжественной части министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вручила актеру театра «Колесо» Андрею Амшинскому Почетную грамоту министерства культуры Самарской области. Поздравив с открытием сезона коллектив театра, его художественного руководителя, народную артистку России Наталью Дроздову, любящих театр зрителей, она отметила, что 35-ый сезон не случайно заявлен театром как «Классика жанра»:

«В Тольятти умеют придать спектаклю сохраняющее классические традиции современное, не эпатажное прочтение. За тем, что мы увидим на сцене театра в течение сезона – долгий, кропотливый, ежедневный труд. Мы, зрители, видим его результат – чудо творчества, настоящее искусство! Я желаю театру «Колесо» успешного сезона и, конечно, чтобы все вами задуманное получалось!»

Руководитель Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти Марина Козлова за вклад в развитие культуры города вручила Благодарность Главы городского округа Тольятти заведующему звукотехническим цехом театра «Колесо» Сергею Карпенко. От имени Главы городского округа Тольятти Николая Ренца она передала слова поздравления с открытием 35-го сезона премьерой спектакля «Татищев. Сказание о звере мамонте», посвященного 285-летию со дня основания нашего города:

«Огромное спасибо за эту творческую идею и за ее воплощение художественному руководителю театра «Колесо», народной артистке России Наталье Степановне Дроздовой, автору пьесы Александру Игнашову, режиссеру Вадиму Романову и актерам театра!»

35-ый сезон открыт! Впереди – премьеры, спектакли, бенефисы, встречи со зрителями…

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