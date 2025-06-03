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В Сызрани состоялась премьера исторического спектакля «Крепость СызранЪ»

3 июня 2025 15:58
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Спектакль был поставлен артистами инклюзивного театра «ТИГР», этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Исторический спектакль «Крепость СызранЪ» был поставлен артистами инклюзивного театра «ТИГР», этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

В создании сценария участвовали - краевед Елена Мочалова, основатель камерного театра «Полночь» Татьяна Константинова, режиссер инклюзивного театра Евгения Землянцева.

Сюжет спектакля, в котором задействованы около 30 актеров, приводит зрителя к моменту рождения Сызрани. Спектакль - музыкальный, в нем немало песен, танцев. Декорации созданы Ильдаром Зайнетдиновым и Сергеем Печеновым. Труппу составляют активисты молодежной организации людей с инвалидностью «Сила Воли».

Если у вас есть идея, интересный проект и творческая команда, то приглашаем попробовать свои силы в конкурсе Президентского фонда креативных индустрий.

Напомним, с 21 мая по 10 июля проходит заявочная кампания первого основного грантового конкурса Фонда 2026 года. На конкурс могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции, поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в новых субъектах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; муниципальные организации; индивидуальные предприниматели.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

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