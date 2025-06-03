В Сызрани состоялась премьера исторического спектакля «Крепость СызранЪ»

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Исторический спектакль «Крепость СызранЪ» был поставлен артистами инклюзивного театра «ТИГР», этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

В создании сценария участвовали - краевед Елена Мочалова, основатель камерного театра «Полночь» Татьяна Константинова, режиссер инклюзивного театра Евгения Землянцева.

Сюжет спектакля, в котором задействованы около 30 актеров, приводит зрителя к моменту рождения Сызрани. Спектакль - музыкальный, в нем немало песен, танцев. Декорации созданы Ильдаром Зайнетдиновым и Сергеем Печеновым. Труппу составляют активисты молодежной организации людей с инвалидностью «Сила Воли».

Если у вас есть идея, интересный проект и творческая команда, то приглашаем попробовать свои силы в конкурсе Президентского фонда креативных индустрий.

Напомним, с 21 мая по 10 июля проходит заявочная кампания первого основного грантового конкурса Фонда 2026 года. На конкурс могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции, поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в новых субъектах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий); коммерческие организации; муниципальные организации; индивидуальные предприниматели.

Фото: минкульт СО