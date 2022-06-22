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В Сызрани состоится Фестиваль колокольного звона и народного творчества «Сызранские перезвоны»

22 июня 2022 18:33
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Фестиваль приурочен к празднованию явления чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери – покровительницы города Сызрань.

25-26 июня 2022 года в городском округе Сызрань Самарской области состоится II-й Фестиваль колокольного звона и народного творчества «Сызранские перезвоны». Фестиваль приурочен к празднованию явления чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери – покровительницы города Сызрань.

Учредителем Фестиваля является Управление культуры Администрации городского округа Сызрань при поддержке Сызранской епархии Русской Православной Церкви. Организатор Фестиваля – МБУ «Центр музыкального искусства и культуры». Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

В программе Фестиваля: концерты духовной и фольклорной музыки, звон-концерты, мастер-классы игры на колоколах ведущих мастеров колокольного звона и мастеров декоративно-прикладного творчества,  работа интерактивных площадок, выставка изделий прикладного творчества.

Направления Фестиваля:

— Искусство колокольного звона: индивидуальный звон, ансамблевый звон (2-3 звонаря);

— Академическое пение: ансамбль, хор, солист;

— Народное пение: ансамбль, солист;

— Инструментальное творчество: оркестры, ансамбли, солисты;

— Художественное слово: чтецы, поэты и писатели;

— Декоративно-прикладное творчество;

— Образовательные программы: творческие встречи, мастер-классы.

К участию в Фестивале приглашаются мастера колокольного звона, гусляры, авторы и исполнители духовной и народной музыки, любительские и профессиональные вокальные (академические и фольклорные), инструментальные и танцевальные творческие коллективы, поэты и писатели духовно – нравственной литературы, чтецы, мастера декоративно-прикладного творчества в возрасте от 7 лет.

 

Фото:   минкульт СО

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