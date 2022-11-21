В Сызрани прошли «Большие гастроли» Донецкого театра кукол

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19 ноября состоялись «Большие гастроли» Донецкого республиканского академического театра кукол в городе Сызрань. На сцене Детской школы искусств № 1 артисты представили спектакль по пьесе болгарской писательницы Златины Билярской «Сказка о котенке, звездочке и еще кое о чем». Необычную трогательную историю маленьким зрителям рассказала Звёздная фея. Учащиеся детских школ искусств, домов культуры, образовательных учреждений города, а также малыши из Луганской и Донецкой народных республик, проживающие в пунктах временного размещения Сызрани, вместе с артистами поразмышляли о том, кто такой друг, что такое дружба и зачем она нужна?

— Мы очень рады нашей встрече и надеемся, что это знакомство перерастет в долгую и крепкую дружбу с вашим прекрасным городом и вашим прекрасным зрителем, – отметила, приветствуя юных театралов, заместитель директора по организации зрителя Донецкого театра кукол Ирина Терехина. – Тема дружбы и взаимовыручки является основной идеей нашего спектакля. Главная героиня так и говорит: «дружба всегда нужна – и когда тебе хорошо, и особенно, когда тебе плохо».

В спектакле принимали участие: ведущий мастер сцены Виталий Кравцов, заслуженная артистка Украины Ирина Каракаш, заслуженная артистка ДНР Елена Баркова.

Сызрань – пятый город в маршруте «Больших гастролей». Артисты уже выступили в Волгограде, Камышине, Саратове, Балаково, труппу театра кукол еще ждут зрители Тольятти и Ульяновска. Всего в период с 10 по 23 ноября в рамках «Больших гастролей» донецкая делегация посетит 7 городов, спектакли увидят тысячи юных зрителей Поволжья.

— Это уже вторые «Большие гастроли» нашего театра. Хочется, чтобы и в этот раз зрители поддержали наших артистов, потому как ответственность достаточно велика», – прокомментировала генеральный директор – художественный руководитель Донецкого театра кукол Ольга Арутинова.

У юных зрителей Сызрани сказка оставила яркие, добрые впечатления. Вместе с артистами дети смеялись, волновались, активно участвовали в сюжете и на протяжении всего спектакля сохраняли интерес к происходящему на сцене.

— Мне очень понравился спектакль, особенно мне понравилась звездочка. Она была очень грустная и хотела с кем-то подружиться, потом она встретила котенка. Этот спектакль о дружбе, которая нужна всем и во все времена! – поделилась Валерия Дмитроченко, 6 лет.

— Мы удивлены тем приемом, который получили в этом зале, – рассказывает руководитель литературно-драматической части Донецкого театра кукол Виталий Маринков. – Несмотря на то, что сегодня артисты работали не в театре, публика у вас очень театральная. Те реакции, которые я наблюдал во время спектакля, говорят о том, что этому поколению театр будет интересен.

Руководитель Управления культуры Ольга Дидык вручила Донецкому республиканскому академическому театру кукол благодарность от Главы города Анатолия Лукиенко за проведение гастролей на территории нашего города, сохранение и популяризацию народного творчества и театрального искусства.

Напомним, программа «Большие гастроли» организована ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Республиканский академический кукольный театр в городе Донецке – первый в Донбассе. Театр основан в 1933 году. За годы работы его коллектив поставил более 200 спектаклей, из которых десятки работ были удостоены престижными дипломами. Труппа театра кукол активно участвует в различных региональных и международных конкурсах и фестивалях, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО