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В Сызрани пройдёт первый Информационный марафон в рамках Фестиваля «Веснушка»

26 февраля 2024 10:24
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В Сызрани пройдёт первый Информационный марафон в рамках Фестиваля «Веснушка»

27 февраля в 11:00 в Сызранском политехническом колледже (г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 104) пройдёт первый Информационный марафон в рамках Фестиваля «Веснушка». 

«Веснушка – 2024» объявляет начало информационных марафонов. В нашем списке 6 населенных пунктов Самарской области, более 1400 талантливых студентов ссузов, а также профессионалы своего дела, которые поделятся с ребятами своим опытом.

Среди экспертов инфомарафона в этом году:

Кузнецов Игорь – актёр, режиссёр, драматург, театральный педагог, основатель театрального проекта «Голоса пьес»;

Шадрин Евгений – экс-актер независимого театра «Пластилиновый дождь», многократный лауреат фестиваля «Российская студенческая весна», основатель проекта «13/14 project»;

Рязанова Алина – начальник управления воспитательной работы СамГУПС, Двукратный серебряный призер Дельфийских игр, в номинации «Хореография», Обладатель лауреатов Самарской студенческой весны в номинации «Современная хореография», Участник 30-ой Российской студенческой весны в городе Самара;

Манахова-Седова Алиса – лауреат золотой книги Самарской области, Обладатель звания «Лучший славянский голос» 2016 и 2019 года, Обладатель стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодёжи, Победитель Всероссийской Юбилейной Студенческой весны, Лауреат и обладатель Гран-При Международных и Всероссийских конкурсов;

Дергачева Ульяна – Многократный лауреат фестиваля «Веснушка – 2022» и «Веснушка – 2023», участник РСВ ПОО 2022 и Лауреат РСВ ПОО 2023,  Мисс студенчество Самары – 2022.

Студентам предстоит узнать всё о конкурсных направлениях, посетить мастер-классы в театральном, вокальном, танцевальном направлениях и направлении оригинальный жанр. Они пообщаться не только с экспертами, но и с опытными ребятами – участниками и Лауретами «Веснушки» прошлых лет.

«Веснушка – 2024» – это фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций городского округа Самара. В этом году пройдёт в юбилейный 20 раз. По итогам всех мероприятий, в рамках Фестиваля участники лучших творческих номеров смогут отправиться на Российскую студенческую весну ПОО, которая пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

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