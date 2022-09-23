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В структуре «Библиотек Тольятти» появится еще одна модельная библиотека

23 сентября 2022 22:16
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Центральная библиотека им. Татищева станет модельной.

В структуре «Библиотек Тольятти» появится еще одна модельная библиотека. Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2023 году. В результате конкурса в число победителей от Самарской области вошло шесть муниципальных библиотек.

На модернизацию модельной библиотеки из федерального бюджета будет выделено 10 миллионов рублей, открытие планируется осенью 2023 года. На эту сумму будут проведены ремонтные работы, внутри библиотеки будут организованы следующие креативные пространства: зал краеведения, зал чтения, АРТ-зал, детский зал «Ступени», зал электронных ресурсов, зал встреч. Будет закуплена новая мебель и оборудование: подиум-сцена для выступающих на  мероприятиях, стулья, мультимедийная панель, диваны вдоль око, проекционное оборудование, колонки, микрофон, микшерный пульт. Через все помещение библиотеки будет проходить арт-коридор – выставочное пространство для работ местных художников.

Также обновится книжный фонд детской литературы и периодических изданий для детей, будут приобретены фильмоскоп с набором диафильмов и игровая приставка с интеллектуальными играми, настольные игры. Для создания современного комфортного библиотечного пространства будут закуплены столы-трансформеры, мягкие диваны, специализированная мебель для детского зала, пуфы со встроенными столиками для зала чтения.

«Сегодня мы получили замечательное известие, вселяющее оптимизм и уверенность в нашем дальнейшем успешном развитии, — комментирует новость директор МБУК «Библиотеки Тольятти» Валентина Юсупова.  — В конкурсе национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек мы выиграли, получив  максимальное количество баллов- 200!  И в 2023 году в «Библиотеках Тольятти» появится уже третья модельная библиотека! Библиотека после модернизации будет развиваться согласно новой концепции, и будет называться «Библиотека  — центр краеведения». Нас ждут большие перемены!»

 

Фото:   минкульт СО

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