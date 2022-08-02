В Струковском саду пройдёт концерт Фестиваля оркестровых музыкантов «КЛАССИКА OPEN FEST»   

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Концерт Молодежного русского оркестра в рамках Летней оркестровой академии и фестиваля оркестровых музыкантов «Классика OPEN FEST» состоится 4 августа в 18:00.



В составе оркестра - студенты учебных заведений искусств Вологды, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт- Петербурга, Петрозаводска, Оренбурга, Самары, Тольятти.



Уже первые репетиции показали, что коллектив способен воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи и проекты, решать любые образовательные и профессиональные задачи.



Руководители и дирижеры оркестра - заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин (Тольятти) и заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий (Петрозаводск).



Вход свободный.

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