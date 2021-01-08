В США умерла актриса из "Полицейской академии" Мэрион Рэмси

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Американская актриса и певица Мэрион Рэмси, сыгравшая курсанта Лаверн Хукс в серии фильмов "Полицейская академия", скончалась в возрасте 73 лет, передает Лайф. Об этом сообщил интернет-портал Deadline Hollywood.

Звезда умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается, но стало известно, что в последнее время артистка болела.

Карьера Рэмси началась в "Бродвее", где она играла в мюзиклах с начала 1970-х годов. С 1975-го она начала сниматься в фильмах и на телевидении. В 1984-м сыграла свою звёздную роль в кино — курсанта Лаверн Хукс в первой части "Полицейской академии". Рэмси поучаствовала в пяти фильмах франшизы.

Кадр из фильма "Полицейская академия" / © Warner Brothers (1984)/Лайф