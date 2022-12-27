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«Самарский конструктивизм. Грани авангарда». В областной библиотеке покажут лучшие работы участников конкурса СамГТУ.

29 декабря 2022 года в 18:00 в локации «Открытое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, холл 2 этажа) состоится вернисаж «Самарский конструктивизм. Грани авангарда».

В экспозицию вошли работы победителей и авторов – финалистов регионального конкурса-выставки по изобразительному искусству «Самарский конструктивизм. Грани авангарда», который организован в контексте 100-летнего юбилея направления конструктивизма, а проводит его для творческой молодежи архитектурный факультет академии строительства и архитектуры СамГТУ.

Целью конкурса является совершенствование профессиональных компетенций креативных молодых людей, раскрытие их творческих способностей и, конечно, привлечение внимания к культурному и историческому наследию Самары, знаковым для ее облика и истории зданиям. Напомним, конструктивизм – направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920-е годы и существовавшее до первой половины 1930-х преимущественно в СССР. Кроме того, это одно из направлений архитектуры советского авангарда. В нашем городе памятниками стиля, для которого характерны строгость, геометризм, лаконичность форм и монолитность облика, являются фабрика-кухня (Е. Максимова), Дом промышленности (Н. Сухов, В. Клочков), Дом специалистов (А. Полев) и другие.

Номинации конкурса «Самарский конструктивизм. Грани авангарда»:

- «Конструктивизм в архитектуре» (яркие объекты как города Самары, так и примеры конструктивизма в целом по области, памятники архитектуры направления конструктивизма, в том числе детали);

- «Авангардная композиция» (абстрактная живописная композиция в стилистике, характерной направлению конструктивизма, отражение принципов конструктивизма в изобразительном искусстве);

- «Архитекторы» (информация об известных авторах объектов конструктивизма в форме коллажа, плаката).

Для участия зарегистрировали 186 творческих работ, которые оценивали представители компетентного жюри.

Фото: СОУНБ