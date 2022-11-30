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В СОУНБ открывается вернисаж контрастов «Между светом и тьмой»

30 ноября 2022 16:56
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Вход свободный.

2 декабря в 18:00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открывается вернисаж контрастов «Между светом и тьмой».

Благодаря объединённым силам художников, авторитетных искусствоведов и музейных работников и всего коллектива галереи «Новое пространство» удалось собрать экспозицию, вместившую в себя около двухсот произведений изобразительного искусства, выполненных в самых разных техниках, жанрах и направлениях. «Между светом и тьмой» – это выставка, основная задача которой – показать актуальную панораму самарского изобразительного искусства максимально полно.

«Выставка “Между светом и тьмой” была задумана организаторами как “вернисаж контрастов”, и экспозиция идеально оправдывает такое определение: она получилась предельно эклектичной и сумела полностью выполнить поставленную задачу – продемонстрировать публике самые свежие тенденции самарского изобразительного искусства в их самых разнополярных проявлениях», – рассказали в галерее «Новое пространство». 

В «Новом пространстве» жизнь «Между светом и тьмой» только начинается, после 8 января вернисаж контрастов ждёт путешествие по городам губернии.

На выставку уже собираются Сызрань, Тольятти и Новокуйбышевск.

Торжественное открытие вернисажа контрастов «Между светом и тьмой» предполагает не только созерцание новейших произведений изобразительного искусства под приятную живую музыку, но и возможность познакомиться с авторами лично.

Посетить экспозицию можно будет со 2 декабря 2022 г. до 2 января 2023 года.

Вход свободный

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Фото:   пресс-служба СОУНБ

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