В СОУНБ откроется выставка работ художников из Похвистнева Виктора и Людмилы Столоповых

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30 июня 2022 г. в 18.00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) откроется выставка работ Виктора и Людмилы Столоповых «О жизни, о времени и о себе».

Супруги Столоповы живут в Похвистнево. Оба учились в Оренбургском художественном училище, там познакомились, и с тех пор неразлучны. Более тридцати лет назад открыли в Похвистнево художественную школу, где обучают молодое поколение премудростям изобразительного искусства.

Многие выпускники школы поступают в Самарское художественное училище и становятся профессионалами.

Работы похвистневских художников и их учеников регулярно экспонируются в Самаре и других городах губернии. Кроме того, на счету художников – персональные выставки в Похвистнево и Бугуруслане, прошедшие с большим успехом.

Портреты, пейзажи и натюрморты, представленные на выставке «О жизни, о времени и о себе», созданы Виктором и Людмилой под впечатлениями от длительных путешествий по родному краю. Их живопись дышит покоем, знанием жизни и любовью к ней.

Вот, что говорит о своем творчестве Людмила Столопова: «Мы постоянно пишем: муж – портреты, я – пейзажи и натюрморты. Все пейзажи у меня – кинельские, то есть посвященные реке Кинель. Впечатлениям, полученным во время путешествий на байдарке от села Заглядино в Оренбургской области до станции Алексеевская, где Кинель впадает в реку Самару, мы и обязаны появлению этих работ».

«Открытое пространство» – территория хорошего настроения, поэтому посещение этой выставки категорически рекомендуется всем, кто нуждается в положительных эмоциях.

Выставка работ Виктора и Людмилы Столоповых «О жизни, о времени и о себе» будет работать до 30 июля 2022 года.

Вход свободный. Без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба библиоьеки.