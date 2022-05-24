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В СОУНБ начнет работу выставочный проект «Арт-география Самарской области и г. Самара»

24 мая 2022 22:49
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В «Открытом пространстве» покажут Самарскую область в объективе Анатолия Благороднова.

26 мая в 17.00 в Открытом пространстве Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) начнет работу всероссийский историко-краеведческий выставочный проект «Арт-география Самарской области и г. Самара». Экспозицию готовят в партнерстве с Самарским областным отделением Русского географического общества.

В центре внимания будет фотовыставка путешественника и краеведа Анатолия Стефановича Благороднова. Экспозиция состоит из 50 авторских работ, запечатлевших пейзажи в разные времена года, редкие и необычные виды растений и птиц Самарской области.  Размеры фотокартин – от 30х50 до 60х127 сантиметров. Большинство снимков сделаны мастером в течение последних пяти лет на малой родине – в Похвистневском районе губернии.

Анатолий Благороднов преодолевал многие километры пешком, на велосипеде, на байдарке и даже на параплане. По словам Анатолия Стефановича, некоторые кадры потребовали долгих часов ожидания – непросто запечатлеть, как падают звезды в ночном небе, как лебедь взлетает с зеркальной глади озера или свиристель обедает ягодами. Особая удача и гордость автора – ночной полет стрижа. Эти птицы летают столь быстро, что их и при свете дня крайне сложно снимать.

Недавно библиотека расширила свои экспозиционные возможности, создав в холле второго этажа центрального корпуса «Открытое пространство». Эта выставка – уже второе событие в новом выставочном зале, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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