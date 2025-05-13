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В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»

13 мая 2025 11:25
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В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»

В мае этого года посетители Самарской областной универсальной научной библиотеки смогут попасть на новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»! Специально приглашённые гости областной библиотеки расскажут жителям города о ценностях русской культуры, проблемах детского воспитания и истории медицинского образования в Самаре.

«Вечные ценности русской культуры». 14 мая в 18:30

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Владислав Борисович Малышев приглашает вместе попытаться осуществить синтез философского, литературного и кинематографического видения мира на примере творчества Андрея Тарковского и шедевров русской поэзии.

«„Медицинский факультет“ дореформенной Самары».

 21 мая в 18:30

В конце XVIII и в первой половине XIX века Самара была сравнительно небольшим уездным городом – и тем не менее уже тогда здесь сформировалось целое медицинское сообщество. В каких условиях в городе трудились врачи и другие медицинские работники? Как они взаимодействовали друг с другом? Каким образом передавали профессиональные знания? Об этом поговорим с Анной Борисовной Бирюковой – кандидатом исторических наук, доцентом кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» СамГТУ.

«Ешь, играй, пляши. И другие лайфхаки для развития ребёнка».

28 мая в 18:30

Известно, что благодаря развитию речи ребёнок не только повышает свой интеллект, но также начинает следить за своим поведением, участвовать в социализации. Но с помощью каких методик можно работать с речевым аппаратом ребёнка? В какие развивающие игры следует играть с детьми? Почему чрезмерное увлечение гаджетами не помогает речевому развитию? Во всём этом разбираемся вместе с логопедом Юлией Александровной Кузовенко – кандидатом культурологии, доцентом кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета.

 

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

 

Вход свободный!

18+

Теги: Мероприятия

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