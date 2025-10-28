Я нашел ошибку
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»

28 октября 2025 16:35
85
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.

«История самарских мозаик» – открытая просветительская встреча с таким названием пройдёт в Самарской областной научной библиотеке 29 октября. В роли лектора выступит историк архитектуры, журналист и градозащитник Армен Арутюнов – автор книги «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958–1996».

1950–1990-е годы – это время торжества монументального искусства в Куйбышеве (Самаре). Именно в эти десятилетия улицы нашего города украсили многочисленные мозаики, витражи, живописные панно, рельефы и другие произведения искусства, над которыми работали местные и столичные художники. Многие из них сохранились до сих пор, напоминая нам о том, чем жили люди старших поколений. «Борцы революции» на Волжском проспекте, «Монумент Славы» у железнодорожного вокзала, «Болгарские розы» на Стара-Загоре – в этих и других панно воспеваются подвиги предков, труд рабочих, достижения советского государства.

В 2021 году Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) при поддержке Фонда президентских грантов выпустило книгу-альбом «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958–1996». Это первое в истории региона издание, в котором собрана информация почти обо всех мозаиках областного центра. В альбом включены ныне существующие мозаики, а также ранее утраченные или некогда задуманные, но, увы, так никогда и не воплощённые в жизнь. Работе над этим изданием и будет посвящена лекция Армена Арутюнова. Лектор так-же расскажет и о том, почему советские мозаики сохраняют свою историческую и художественную ценность спустя много лет.

Встреча пройдёт в рамках культурно-просветительского цикла «Самара. Люди. Искусство», приуроченного к 175-летию Самарской губернии. Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.

Вход свободный!   12+

 

Фото:   минкульт СО

