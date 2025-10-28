В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»

85

«История самарских мозаик» – открытая просветительская встреча с таким названием пройдёт в Самарской областной научной библиотеке 29 октября. В роли лектора выступит историк архитектуры, журналист и градозащитник Армен Арутюнов – автор книги «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958–1996».

1950–1990-е годы – это время торжества монументального искусства в Куйбышеве (Самаре). Именно в эти десятилетия улицы нашего города украсили многочисленные мозаики, витражи, живописные панно, рельефы и другие произведения искусства, над которыми работали местные и столичные художники. Многие из них сохранились до сих пор, напоминая нам о том, чем жили люди старших поколений. «Борцы революции» на Волжском проспекте, «Монумент Славы» у железнодорожного вокзала, «Болгарские розы» на Стара-Загоре – в этих и других панно воспеваются подвиги предков, труд рабочих, достижения советского государства.



В 2021 году Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) при поддержке Фонда президентских грантов выпустило книгу-альбом «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958–1996». Это первое в истории региона издание, в котором собрана информация почти обо всех мозаиках областного центра. В альбом включены ныне существующие мозаики, а также ранее утраченные или некогда задуманные, но, увы, так никогда и не воплощённые в жизнь. Работе над этим изданием и будет посвящена лекция Армена Арутюнова. Лектор так-же расскажет и о том, почему советские мозаики сохраняют свою историческую и художественную ценность спустя много лет.



Встреча пройдёт в рамках культурно-просветительского цикла «Самара. Люди. Искусство», приуроченного к 175-летию Самарской губернии. Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.



Вход свободный! 12+

Фото: минкульт СО