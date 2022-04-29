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В СОУНБ пройдет финал поэтического микрофона «Голоса фронта»

29 апреля 2022 20:53
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Участники, которые прошли отборочный тур конкурса, будут читать стихи поэтов-фронтовиков.

6 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится финал акции Межрегиональный открытый поэтический микрофон «Голоса фронта». Участники, которые прошли отборочный тур конкурса, будут читать стихи поэтов-фронтовиков. Кроме того, зрители смогут посмотреть видеовыступления  чтецов, которые приняли участие в конкурсе заочно.

Этот год для открытого микрофона оказался рекордным: всего организаторы конкурса получили 320 заявок от желающих участвовать. Возраст самого младшего чтеца – 4 года, самого старшего – 90 лет.

Подавляющее количество исполнителей из Самары, Сызрани, Тольятти, а также из Чапаевска, Кинеля, Отрадного, Похвистнево. В конкурсе приняли участие жители большинства районов Самарской области: Шигонский, Сызранский, Волжский, Ставропольский, Шенталинский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Кошкинский, Красноярский, Борский, Богатовский, Камышлинский, Большечерниговский, Похвистневский, Исаклинский, Большеглушицкий, Приволжский, Елховский, Нефтегорский, Сергиевский.

Однако география конкурса значительно расширилась, и к нему присоединились жители республики Крым, республики Башкортостан, Донецкая народная республика, городов Ялта, Благовещенск, Донецк, Кострома, Санкт-Петербург, Бугуруслан Оренбургской области, поселка Арлюк Кемеровской области, села Александров-Гай Саратовской области.

Примечательно, что при выборе произведений для своих выступлений всё больше участников стали отдавать предпочтение местным авторам: Надежда Подлесова, Роман Тимофеев, Пётр Еськов, Захар Городисский.

Первый этап межрегионального конкурса, который включал прием заявок и видеовыступлений, стартовал 1 апреля 2022 года. Уже начиная с 29 апреля на официальной странице конкурса во «ВКонтакте» можно ознакомиться со списком участников, прошедших в финал Межрегионального открытого поэтического микрофона «Голоса фронта». Подведение итогов и торжественное награждение победителей дипломами и памятными призами состоится 6 мая, сразу после того, как прозвучат все стихи в исполнении финалистов.

Почетным гостем и членом жюри конкурса станет председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Владимирович Мастерков.

 

Фото:   минкульт СО

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