В СОУНБ открывается выставка «Против течения»

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16 декабря 2021 года в 18.00 в Центре культуры и творчества Самарской областной универсальной научной библиотеки «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Против течения».

На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников.

Побывать на поле действия вечно молодых, непричесанных, а порой дерзких можно будет до 16 января 2022г.

Во время выставочного проекта «Против течения» будут проходить лекции о современном искусстве, творческие встречи, кураторские экскурсии, мастер-классы и другие события.

Вход свободный.

16+

Фото: минкульт СО