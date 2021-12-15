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На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников.
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В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
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В СОУНБ открывается выставка «Против течения»

15 декабря 2021 14:19
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На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников.

16 декабря 2021 года в 18.00 в Центре культуры и творчества Самарской областной универсальной научной библиотеки «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Против течения».

На ней будет представлено около 200 работ в различных жанрах современного искусства от более чем 40-ка самарских художников. 

Побывать на поле действия вечно молодых, непричесанных, а порой дерзких можно будет до 16 января 2022г.

Во время выставочного проекта «Против течения» будут проходить лекции о современном искусстве, творческие встречи, кураторские экскурсии, мастер-классы и другие события.

Вход свободный.

16+

 

Фото:    минкульт СО

Теги: Мероприятия

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