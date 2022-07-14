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В СОУНБ открывается выставка «Genius Loci: гений места. Метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова»

14 июля 2022 16:02
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Некоторые работы автор написал специально для своей персональной выставки в галерее областной библиотеки, они будут показаны впервые.

14 июля в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Genius Loci: гений места. Метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова».

Андрей Самолинов – архитектор по образованию, он с отличием окончил архитектурный факультет Куйбышевского инженерно-строительного института им. А.И. Микояна, поэтому ведущая роль в творчестве Самолинова отведена впечатлениям от урбанистических пейзажей и застывшей в камне музыки зданий, которые ему довелось увидеть и сфотографировать во время путешествий. Виды Антверпена, Мехелена, Гента, Брюгге (Бельгия), Барселоны (Испания), Измира (Турция), Иерусалима (Израиль), Флоренции, Пизы, Сиены (Италия), Ростова Великого, Самары (Россия) и других городов и стран мира приобретают новые черты в акварелях художника.

В «Новом пространстве» библиотеки будет представлено около 80 акварелей Андрея Самолинова и более двух десятков авторских фотографий, сделанных в путешествиях. Андрей Самолинов является членом Союза акварелистов России и IWS Globe, чем несказанно гордится. «Для меня акварель – это лучшее, что может случиться с художником…», – говорит он.

Поскольку самарский художник живет за городом, наслаждаясь красотами природы и добродушием домашних питомцев, следующими вдохновляющими Андрея Леонидовича темами акварелей являются цветы и животные, их тоже можно будет увидеть в экспозиции. Стоит отметить, что некоторые работы автор написал специально для своей персональной выставки в галерее областной библиотеки, они будут показаны впервые.

Сложно поверить, но, по словам Андрея Самолинова, несмотря на то, что он рисует с пяти лет, успешно окончил художественную школу, а во время обучения в вузе занимался рисунком по 20 часов в неделю, художник серьезно увлекся живописью только недавно, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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