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Значимой частью выставки станут первые публикации эпосов народов России, переведенные на русский язык, которые сейчас стали историческими артефактами.
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В СОУНБ открывается выставка изданий «Картина мира: эпосы народов России»

16 марта 2022 22:17
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Значимой частью выставки станут первые публикации эпосов народов России, переведенные на русский язык, которые сейчас стали историческими артефактами.

18 марта в 14.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие комплексной выставки изданий «Картина мира: эпосы народов России». Мероприятие организовано в рамках Года культурного наследия народов России.

Термин «эпос» пришел в русский язык из древнегреческого, где ἔπος означает «слово, стихотворение». Это героическое повествование, которое представляет обобщенную картину жизни определенного народа и рассказывает о подвигах и приключениях героев из далекого прошлого. Эпические поэмы возникли на самых ранних этапах человеческой цивилизации. Долгое время они существовали только в устной форме, не имели конкретного автора, а являлись результатом коллективного творчества.

На открытии комплексной выставки изданий «Картина мира: эпосы народов России» перед посетителями выступят заместитель директора по науке СОУНБ, кандидат исторических наук Наталья Малкова и доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета, кандидат филологических наук Татьяна Журчева.

Значимой частью выставки станут первые публикации эпосов народов России, переведенные на русский язык, которые сейчас стали историческими артефактами.

В представленной коллекции важное место займут дореволюционные издания работ российского лингвиста, историка литературы и искусства, главы русской мифологической школы Федора Ивановича Буслаева, среди них «Народная поэзия» (1887 г.); монография русского историка литературы, ординарного академика Петербургской академии наук, тайного советника Александра Николаевича Веселовского «История эпоса» (1885-86 гг.). 

Время работы выставки «Картина мира: эпосы народов России»: 18 марта -12 мая 2022 г.

Запись на групповые экскурсии по телефону: (846) 335-68-53.

 

Фото:   минкульт СО

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