В СОУНБ открылся книжный киоск

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылся книжный киоск. Теперь на сайте СОУНБ возможно приобрести интересные издания, по разным причинам списанные из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки.

В киоске можно найти литературу по истории, философии, психологии, религии и других областей знаний, а также словари и справочники. Особый интерес представляют книги, которые в прошлом выпускались малыми тиражами. Кстати, многие произведения, монографии и научные работы 1930–1970 гг. вообще не переиздаются. Для исследователей, специалистов, ценителей-букинистов будут интересны: «Антoлoгия сoциальнo-экoнoмическoй мысли в Рoссии. Дoревoлюциoнный периoд» (2000 г.); Георг Вильгельм Фридрих Гегель «Лекции пo филoсoфии истoрии» (2000 г.); Вильям Похлебкин «Междунарoдная симвoлика и эмблематика» (1989 г.). Полный перечень книг вы найдете по ссылке https://libsmr.ru/shop/. Диапазон цен от 50 до 1200 рублей. Ассортимент киоска будет постоянно пополняться.

Чтобы приобрести понравившиеся книги, нужно войти в свой личный кабинет или зарегистрироваться на сайте, переложить покупку в свою корзину, а затем произвести оплату банковской картой, следуя указаниям сайта.

Выбранные издания могут храниться 3 (три) календарных дня, ожидая оплаты, позднее они вернутся в общий каталог книжного киоска.

Приобретенную литературу можно забрать в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу: пр. Ленина, 14а, 1 этаж (центральный вход).

Во вторник, воскресенье 10.00–18.00 часов, среда – суббота 9.00–20.00 часов.

По вопросам о работе книжного киоска СОУНБ обращаться: e-mail: dep@libsmr.ru, тел. 8(846)335-16-66.