В СОУНБ откроется выставка известной самарской художницы-керамиста Алисы Самаринкиной «Изломы»

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14 сентября в 18:30 в галерее «Новое пространство» областной библиотеки откроется выставка Алисы Самаринкиной.

В галерее «Новое пространство» будет представлена выставка известной самарской художницы-керамиста Алисы Самаринкиной, изделия которой хорошо знакомы не только в нашей губернии, но и далеко за ее пределами, признаны самой взыскательной публикой, находятся в частных коллекциях за рубежом и в России, в Кировском художественном музее, международном творческом центре «Эмалис» в г. Ярославль.

В экспозиции в «Новом пространстве» посетители смогут увидеть более 400 работ: керамика, декоративные панно в технике батик, мелкая пластика из фаянса, художественные картины – почти вся мастерская художницы предстанет перед поклонниками ее творчества в галерее областной библиотеки.

«Эта выставка обещает быть самой насыщенной и самой разноплановой. Мы собрали вместе и те работы, которые созданы давно, и самые последние, еще пока даже не обожженные. Тематика очень разная – от этники до ультрасовременных мотивов, есть даже работы на тему пандемии, – раскрывают некоторые секреты организаторы. – Это не просто работы разных лет, а полноценный творческий отчет художницы за длительный период жизни и в России, и во Франции».

Последние шесть лет художница живёт и работает не только в России, но и на юге Франции, в деревне Палалда, где, кстати, создавали свои шедевры художники Пабло Пикассо, Хаим Сутин и Марк Шагал.

«Никому ещё не удавалось прожить так, чтобы, оглянувшись, увидеть ровную и прямую дорогу. Наоборот, траектория всякого пути – сплошь зигзаги, и героизм подлинного творчества в том, что, зная, как труден путь к вершине, всё же неуклонно рваться к ней, преодолевая зигзаг за зигзагом, излом за изломом. Выставка работ художницы и эмальера Алисы Самаринкиной – это демонстрация промежуточных итогов такого пути, пути подлинной преданности искусству. Поэтому она и получила такое название», – делятся концепцией выставки ее кураторы.

Вот как характеризует своё отношение к жизни и творчеству сама Алиса: «Главное – никогда не сдаваться, не опускать рук, не поддаваться искушению унынием, верить в высокое предназначение и безграничные возможности человеческого духа».

Вход свободный. Выставка будет работать до 7 октября по графику работы областной библиотеки. 12+

Фото: минкульт СО