В СОУНБ начал работу историко-краеведческий выставочный проект «Арт-география Самарской области и г. Самара»

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26 мая в Открытом пространстве Самарской областной универсальной научной библиотеки начал работу всероссийский историко-краеведческий выставочный проект «Арт-география Самарской области и г. Самара». Экспозицию готовили в партнерстве с Самарским областным отделением Русского географического общества.

В центре внимания - фотовыставка путешественника и краеведа Анатолия Благороднова. Экспозиция состоит из 50 авторских работ, запечатлевших пейзажи в разные времена года, редкие и необычные виды растений и птиц Самарской области. Размеры фотокартин – от 30х50 до 60х127 сантиметров. Большинство снимков сделаны мастером в течение последних пяти лет на малой родине – в Похвистневском районе губернии.

Анатолий Благороднов преодолевал многие километры пешком, на велосипеде, на байдарке и даже на параплане. По словам Анатолия Стефановича, некоторые кадры потребовали долгих часов ожидания – непросто запечатлеть, как падают звезды в ночном небе, как лебедь взлетает с зеркальной глади озера или свиристель обедает ягодами. Особая удача и гордость автора – ночной полет стрижа. Эти птицы летают столь быстро, что их и при свете дня крайне сложно снимать, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: СОУНБ