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В Ширяево пройдет фестиваль «Есенинская осень»

27 сентября 2024 13:35
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В Ширяево пройдет фестиваль «Есенинская осень»!

Праздник будет посвящен дню рождения поэта Сергея Есенина.

5 октября филиал Самарского областного художественного музея в селе Ширяево станет местом проведения «Есенинской осени». Гостей ждет не только традиционное ширяевское гостеприимство, но и специальная концертная программа, вдохновленная поэзией Сергея Есенина и его друга, уроженца этих мест, поэта Александра Ширяевца.

Главная сцена музейного комплекса начнет работу с 12:00. На ней состоится торжественная церемония открытия фестиваля, выступят почетные гости и приглашенные лица. В этот же день состоится официальное открытие выставки работ участников международного академического пленэра имени Ильи Репина.

С 12:30 до 13:30 ожидается выступление лауреата всероссийского и международного конкурсов, обладателя губернских грантов в области культуры и искусства ансамбля народных инструментов самарской государственной филармонии «ВолгаFolk Band» под управлением Дмитрия Буцыкова.

С 13:30 до 14:00 – запланировано выступление детского коллектива, а вот с 14:00 начнет свою работу «открытый микрофон». Каждый год мероприятие привлекает великое множество зрителей и участников не только из Самарской области, но и из других регионов России. Обязательная часть программы, когда каждый желающий может прочитать в этот день стихотворение любимого поэта.

С 13:00 до 16:00 будет работать ярмарка изделий ручной работы и проходить разнообразные мастер-классы и творческие занятия для самых маленьких.

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