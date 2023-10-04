В Ширяево пройдет фестиваль "Есенинская осень"

174

Фестиваль (0+) начнется 7 октября в 12:00 в историко-музейном комплексе в селе Ширяево. Праздник приурочен ко дню рождения русского поэта Сергея Есенина.

Гостей ждет яркая и насыщенная программа, вдохновленная поэзией Сергея Есенина и уроженца этих мест Александра Ширяевца. В программе – выступления поэтов, творческие занятия, мастер-классы и экскурсии по музейному комплексу.

Украшением праздника станут выступления коллектива "Волга-фолк-бэнд" под управлением Дмитрия Буцыкова, певицы, лауреата международных конкурсов Надежды Сорокиной, гусляра, а также насыщенная поэтическая программа Виктора Читаева, пишет Сова.