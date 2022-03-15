В СГИК пройдёт концерт русской классической музыки

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«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит своё, на общую пользу», – писал Петр Ильич Чайковский. 17 марта, в 15:00 в музыкально-филармоническом центре «Консерватория» СГИК пройдёт концерт, посвящённый творчеству русских композиторов. Мероприятие проведёт музыковед Анна Лазанчина,доцент СГИК, кандидат искусствоведения.

В программе прозвучат произведения Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Глазунова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, Д. Шостаковича. Исполняют студенты и преподаватели музыкально-исполнительского факультета СГИК.

Мероприятие пройдет при поддержке Совета ректоров Самарской области.

17 марта, 15:00

Главный корпус Самарского государственного института культуры (ул. Фрунзе, 167)

Актовый зал

Вход свободный