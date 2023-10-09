В СГИК пройдет Международный музыкальный фестиваль «Россия — Вселенная звука»

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В понедельник, 9 октября, на сцене МКТК «Дирижабль» пройдёт концерт японской музыки «Встречи на небесном мосту» в рамках II Международного музыкального фестиваля «Россия — Вселенная звука».

Фортепиано, контрабасы и ударные встретятся с традиционными японскими инструментами — сямисэн, кото, сякухати, тайко.

Исполнители представят произведения японских композиторов из архива Манашира Якубова и традиционную японскую музыку.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Россия — Вселенная звука» родился из фестиваля Московской консерватории «Вселенная звука» и стал культурным проектом, который объединил многонациональное население нашей страны.