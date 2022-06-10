В селе Челно-Вершины пройдет XVI областной чувашский национальный праздник «Акатуй»

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12 июня 2022 года в с. Челно-Вершины Челно-Вершинского района Самарской области пройдет XVI областной чувашский национальный праздник «Акатуй». В этом году в программу праздника включены масштабные конные соревнования – скачки, это прекрасный подарок всем участникам Акатуя.

В переводе с чувашского Акатуй – «свадьба плуга и земли». С древних времен после окончания посевных работ чуваши отмечают этот традиционный земледельческий праздник. Он посвящен прославлению жизненной силы и плодородия земли, величия земледельческого труда. Современный Акатуй – не только праздник земледелия, но и символ возрождения и сохранения устоев и обычаев чувашского народа.

В праздновании Акатуя примут участие чувашские коллективы художественной самодеятельности и индивидуальные исполнители, спортсмены, все, кого интересует самобытная культура чувашского народа, кого привлечет яркий национальный праздник. Приедут участники из Самары, Тольятти, Сызрани, Нефтегорска, Новокуйбышевска, муниципальных районов Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский. Ожидаются гости из Чувашии.

В программе мероприятия - народные обряды, связанные с Акатуем, выступления самодеятельных и профессиональных артистов, выставки национальных блюд, декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства. Состоятся спортивные состязания.

В Самарской области Акатуй поочередно проводится в сельских районах компактного проживания чувашского населения: Челно-Вершинский, Исаклинский, Похвистневский, Сергиевский, Кошкинский, Клявлинский, Шенталинский и Шигонский районы.

Организаторами мероприятия являются администрация муниципального района Челно-Вершинский, Общественная организация Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Начало скачек в 10-30. Торжественное открытие праздника - в 11.30.

Фото: pexels