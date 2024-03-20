В САТОБ прошел второй спектакль фестиваля «Славянский дом» – опера «Медведь» Сергея Кортеса

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19 марта на Малой сцене Шостакович Опера Балет прошел второй спектакль Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом» – опера «Медведь» Сергея Кортеса.

Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, исполнитель партии Смирнова: «Хочу сказать, что сама идея Фестиваля «Славянский дом» просто великолепная. Контакты с артистами из других городов всегда полезны для исполнителей. И мы рады, что наш «Медведь» тоже вписался в рамки этого фестиваля. Для нас он всегда яркое, приятное событие, своего рода эксперимент. Ведь такой материал, как комедия положений — это каждый раз импровизация. В театре невозможно каждый раз играть одинаково, в этом вся прелесть взаимодействия артистов на сцене».

Камерная опера Сергея Кортеса – музыкальное воплощение по-доброму насмешливой и забавной пьесы-шутки, которую молодой Чехов посвятил актеру Николаю Соловцову, мастеру комических ролей. Пьеса стала хитом сцены, она ставилась по всей стране. Члены семьи Романовых во главе с Николаем II разыгрывали «Медведя», развлекая себя в тобольской ссылке в марте 1918.

Татьяна Гайворонская, заслуженная артистка Самарской области, исполнительница партии Поповой: «Интересно и сложно петь современную музыку. Особенно ответственно, когда сам композитор присутствует в зале. Так было на репетициях перед премьерой и на самой премьере. Сергей Иванович Кортес приходил к нам, когда шла постановка этого спектакля с режиссером Михаилом Панджавидзе. Он дал очень высокую оценку нашей работе. Этот факт вдохновлял и сегодня, когда мы вновь играли этот любимый спектакль по пьесе А.П. Чехова. Интересно, что и режиссёр, и композитор были на одной волне с нами, откликались на наши идеи. На репетициях мы много импровизировали. Спектакль родился в очень творческий обстановке».

По словам Сергея Кортеса, «Пьеса Антона Чехова – совершенна. В ней с особой точностью выписаны характеры героев, яркие сценические ситуации, она отличается великолепной простотой и остроумием поэтического слога». Автор, праздновавший в 2015 году 80-летие, присутствовал в зале на премьере своей оперы в Самарском академическом театре оперы и балета.

Либретто Владимира Халипа, дирижер-постановщик – Александр Анисимов, режиссер-постановщик – Михаил Панджавидзе.

В главных партиях выступили солисты Шостакович Опера Балет: партию Смирнова исполнил заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, партию Попова – заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, партию Луки - Анатолий Невдах. За дирижерским пультом в этот вечер - Алексей Ньяга. (16+)

После спектакля зрители охотно делились своими впечатлениями.

Людмила Никифорова: «В самарском оперном театре я бываю каждый месяц. Очень жаль, что не на все спектакли Фестиваля «Славянский дом» есть возможность попасть. Афиша Фестиваля просто потрясающая, хотелось пойти на все спектакли, но обстоятельства не позволяют. Радуюсь, что пришла сегодня на оперу «Медведь». Артистам большое спасибо за этот праздник, замечательные голоса и игра. Будем приходить ещё. В конце марта приду на «Пиковую даму», очень жду встречи с театром вновь».

Михаил Гладких: «Очень люблю этот спектакль, необычное сочетание Чехова и оперы, на мой взгляд. Особенно интересно, что оперные артисты показывают себя как драматические актёры.

Лично я иду на все спектакли Фестиваля оперного искусства «Славянский дом». Ведь это некий культурный обмен. Практически новый спектакль получается, когда в нём есть приглашенный артист. Он вносит что-то своё, наши артисты ему отвечают. Это невероятно интересно».

Владимир Карасев: «Спектакль мне понравился, произведение Чехова он повторяет практически один в один. Интересно было увидеть эту постановку по сравнению с известным фильмом. Впечатлило! Когда рядом оркестр, артисты — это, конечно, ни с чем не сравнимые ощущения».

Юлия Ефремова: «Для меня это была неожиданная постановка в театре оперы, если честно. В хорошем смысле. Была музыка, оркестр, певцы. Но ещё и поразила игра артистов, как в драматическом театре. Было смешно и интересно смотреть эту известную историю в новом ключе».

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля, сообщает пресс-служба САТОБ.

Дополнительно:

23 марта – опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов»;

27 марта – опера П.И. Чайковского «Пиковая дама»;

30 марта – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»;

4 апреля – опера А.П. Бородина «Князь Игорь»;

5 апреля – концертная программа, в первом отделении которой прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором – кантата С.С. Прокофьева «Ледовое побоище»;

7 апреля – гала-концерт.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ