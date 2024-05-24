В САТОБ в День славянской письменности и культуры представили концертную программу «Александр Невский»

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Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян, создателей славянской азбуки. С 1991 года стал в России государственным праздником, основная идея которого – духовное единство славянских, православных народов.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, День славянской письменности и культуры стал настоящим праздником духовности, исторической преемственности и просветительства, способствующим укреплению единства представителей всех народов, которые проживают на территории региона. «Сегодня, опираясь на богатейшее наследие, мы обретаем ту внутреннюю силу и убежденность в своей правоте, которая помогает нам достойно отвечать на современные вызовы и побеждать в противостоянии с нацизмом и агрессией коллективного Запада», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

24 мая 2024 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича была представлена концертная программа «Александр Невский. Ледовое побоище», посвященная Дню славянской письменности и культуры. В прологе праздничного мероприятия прозвучала увертюра из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина в исполнении симфонического оркестра Шостакович Опера Балет и «Гимн Кириллу и Мефодию» В.И. Главача на слова М.П. Розенгейма в исполнении хора Шостакович Опера Балет, чтецы — актёры И. Рудаков, В. Горбунов.

Кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева впервые была исполнена в Большом зале Московской консерватории 17 мая 1939 года под управлением автора. Вокальные партии написаны на стихи советского поэта, журналиста, военного корреспондента Владимира Луговского. Исполнение кантаты сопровождается литературными фрагментами из поэмы «Ледовое побоище» советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Великая музыка, знакомая каждому с детства, текст, наполненный яркими образами и событиями, и тематический видеоряд из произведений живописи погрузят зрителей в героический мир XIII века.

Автор идеи, музыкальный руководитель и дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, солистка – Анастасия Вечёркина (Шостакович Опера Балет), чтец – Денис Евневич (артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького).

Фото предоставлено минкультом СО