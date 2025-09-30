В САТОБ  состоятся масштабные гастроли Московского классического балета

135

С 1 по 4 октября в Самаре на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоятся масштабные гастроли Государственного академического театра классического балета им. Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, известного также как Московский классический балет. Гастроли организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ «Большие гастроли». Театр, который в этом году проводит свой 60-й юбилейный сезон, покажет свои самые любимые постановки. Они ярко иллюстрируют все грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василёва: «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, «Сотворение мира» на музыку Андрея Петрова, одноактные балеты «Весна священная» (музыка Игоря Стравинского) и «Петербургские сумерки» (на музыку Петра Ильича Чайковского), а также балеты «Золушка» (композитор Сергей Прокофьев) и «Дама с камелиями» (музыка Джузеппе Верди).

Имена балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василева вписаны золотыми буквами в книгу истории культуры XX века. Всемирную славу им принесли постановки балетов на музыку их современников – Арама Хачатуряна, Андрея Петрова, Игоря Стравинского. Касаткина и Василёв начинали как балетмейстеры Большого и Мариинского (тогда Кировского) театров, а в семидесятых основали собственную школу. Ее характеризуют симфонизм, сочетание классического танца с элементами других пластических направлений, остро отточенная техника и порою – откровенный эротизм. За это спектакли то запрещали, то превозносили до небес. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева стал одним из трех существующих в России авторских театров классического балета. За рубежом он прославился под своим гастрольным названием – Московский классический балет.

1 октября театр представит балет Хачатуряна «Спартак» (16+). Наталия Касаткина и Владимир Василёв знали Арама Хачатуряна лично, и как никто понимали переживания композитора по поводу того, что в самой известной постановке «Спартака» оригинальная партитура была урезана вдвое. В 2003 году к 100-летию со дня рождения композитора прославленная пара балетмейстеров представила свою версию «Спартака», почти наполовину состоящую из музыки, не использованной прежде. Оригинальная хореография Касаткиной и Василёва в полной мере передаёт нравы Римской империи, погрязшей в стяжательстве, чревоугодии и разврате. В танец Касаткина и Василёв вплели приёмы настоящего римского боя, которому артистов обучал известный постановщик трюков в кино Александр Малышев. Кроме того, «Спартак» радует глаз балетомана самым большим количеством солистов. Их тут шесть, и в танце каждого — свой характер, своя собственная пластическая и психологическая линия.

2 октября театр покажет свой «флагманский» балет «Сотворение мира» (16+). Его балетмейстеры поставили в 1971 году на сцене Мариинского, тогда Кировского театра. В главной роли Адама блистал Михаил Барышников. Балет на музыку Андрея Петрова и либретто Валентина Катаева стал буквально «открытием века» - после этого его ставили на разных сценах еще как минимум 60 раз. В самом Мариинском театре постановка выдержала 120 представлений, после чего возглавила репертуар Московского классического балета. Это балет-космогония, сочетающий, казалось бы, несочетаемые элементы: провокационную эротику и глубокий философский смысл, главные вопросы бытия и юмор, классический танец и современную свободную пластику. И музыка Андрея Петрова так же самобытна – в ней вступают в химическую реакцию академическая музыка, джаз и рок.

3 октября публику ждет вечер одноактных балетов: «Весна священная» и «Петербургские сумерки» (12+).

Наталия Касаткина и Владимир Василёв были первыми, кто после 1917 года осмелился поставить в нашей стране эпохальный балет на музыку Игоря Стравинского. Новаторскую и сложную музыку многие не воспринимали. Балетмейстеры поняли её глубоко и адекватно, эта версия балета получила одобрение самого автора, композитора Игоря Стравинского. Тема балета – завораживающие обряды жертвоприношения языческой Руси, буйство первобытных славянских страстей, слияние с природой, таинство пробуждения земли. Именно он открывал самые первые гастроли Большого Театра в США, за дирижерским пультом стоял сам Стравинский! Наталия Касаткина и Владимир Василёв создали особый пластический язык для выражения мощной и исполненной ярких образов музыки, язык новаторский и изобретательный.

Балет «Петербургские сумерки» был поставлен в 1987 году на музыку Пятой симфонии Петра Чайковского. Он рассказывает историю о том, как юноша и девушка, светлые и одухотворенные, полные надежд, попадают в город. А город, понемногу подминая их под себя, разрушает все их мечты и идеалы, делает жизнь невыносимой и безнадежной...

4 октября будут показаны сразу два спектакля – в 12.00 балет «Золушка» (0+) и в 18.30 балет «Дама с камелиями» (12+).

В авторской версии знаменитых советских и российских балетмейстеров балет Сергея Прокофьева обрел захватывающий напряженный сюжет с почти голливудским саспенсом, новые элементы драматургии, яркую комедийную линию, и все – без искажения классического оригинала. В «Золушке» Касаткиной/Василёва принц ищет свою любовь в Испании и на Камчатке, китайская принцесса владеет кун-фу, принц Чукотки танцует с Золушкой характерный танец, шут веселит двор и зрителей невероятными танцами. Сценографию спектакля создал заслуженный художник России, художник-постановщик Большого театра Лев Солодовников. Красочные костюмы фей, придворных, гномов, мышей, заморских принцев и принцесс, и, конечно, самих Золушки и Принца придумала заслуженный художник РФ Елизавета Дворкина. В спектакле исполняются знаменитые 32 фуэте - их станцует ведущая солистка ГАТКБ, лауреат международных конкурсов Галина Гармаш.

И, наконец, «Дама с камелиями» - смелый эксперимент балетмейстеров, которые решились на неслыханное и поставили балет на музыку к опере. Как признавался Владимир Василёв, привезя новую постановку в Италию в честь столетия Джузеппе Верди, он был готов к тому, что труппу закидают помидорами и даже стульями. Но итальянцы приняли спектакль с восторгом! Как и зрители во всех других странах, где гастролировала труппа с этим балетом. «Дама с камелиями» - трагичная, но очень красивая история о печальной страсти. А «освобожденная» от пения музыка «Травиаты» предстает как совершенно новое произведение, дающее новые экспрессивные возможности самому понятному языку на свете – языку танца.

За свою историю театр воспитал более тридцати золотых медалистов международных конкурсов, пятерых лауреатов и двоих обладателей Гран-при Парижской академии танца. В спектаклях театра в разное время танцевали такие артисты, как Майя Плисецкая, Сергей Полунин, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова и другие. Гастроли театра прошли более чем в 30 странах мира на 5 континентах и в 200 городах России, сообщает пресс-служба САТОБ.

