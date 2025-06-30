В САТОБ состоялась премьера концертной программы «Ожидание»

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«Ожидание» – это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души. Ольга Сергеевна – актриса и певица, чья жизнь наполнена ожиданием. Её Василий – инженер-ракетостроитель, чья профессия раз за разом уводит его вдаль. Их чувство, зародившееся в детстве, проходит через годы расставаний, но остаётся таким же трепетным и неизменным.

Режиссёр Марина Шапкина создала уникальное повествование, где опера, балет и драма переплетаются в единое полотно: «Я хотела показать, что ожидание – не пассивность, а ежедневный подвиг любви. Моя Ольга – не жертва, она архитектор своей судьбы. Каждая фотография в альбоме – осознанный выбор помнить и верить. Таривердиев и Рождественский показали ожидание как мгновение. Я же хочу показать его как целую жизнь».

Музыка Микаэла Таривердиева и поэзия Роберта Рождественского переносят зрителя в ключевые моменты жизни героев – от первой встречи до неожиданной развязки, которая заставит затаить дыхание.

Это не просто история о разлуке – это размышление о том, как ожидание становится ежедневным подвигом любви. Ольга не жертва обстоятельств, а женщина, осознанно выбирающая верность и память. Через музыкальную ткань Таривердиева, выразительную хореографию и видеоарт проекции зритель увидит, как время меняет всё, кроме настоящего чувства.

В концертной программе 28 и 29 июня приняли участие:

Ольга Сергеевна – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская | заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева

Ольга в юности – заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова

Василий – заслуженный артист Самарской области Кирилл Софронов

Василий в юности – Никита Смолькин

Учащиеся Самарского хореографического училища (колледжа)

Прохожие, студенты, артисты в кафе, «серьезные люди» в кафе – артисты балета. Хора и миманса театра: Алина Белякова, Илья Лаврухин, Андрей Частухин, Павел Чернышов, Владимир Шачнев.

Инструментальный ансамбль: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Казакова (скрипка), Марина Шумских скрипка, Юлия Февралёва (альт), Денис Уткин (виолончель), Елизавета Алексеева (контрабас), Евгения Шабанова (флейта), Алексей Оберемок (фагот), Кирилл Смушко (гобой), Михаил Топалиди (ударные), Ксения Чернова (ударные), Роман Ерицев (фортепиано).

Художественный руководитель – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик – заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Дирижёр спектакля – лауреат международного конкурса Максим Пожидаев

Режиссёр-постановщик, автор сценария, оформитель – Марина Шапкина

Художник по свету – Антон Секачёв

Хореограф-постановщик – Владимир Шачнев

Видеоконтент – Владимир Самарцев

Фото: pxhere.com